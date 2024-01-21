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國際
2024-01-21 18:28:54

印度猴子搶iPhone 遊客以物易物 用呢樣東西成功交換(有片)

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猴子搶手遊客iPhone後逃到高牆上。(互聯網)

猴子搶手遊客iPhone後逃到高牆上。(互聯網)

俾佢玩死又笑死……英國《每日星報》報道，一名遊客早前到印度溫達文神廟遊覽時，iPhone突然被猴子搶走，最終透過「以物易物」的原始方式，用飲品交換，成功讓猴子歸還手機，短片上傳至IG，至今吸引逾65萬次點擊瀏覽。

猴子不為所動

從片段可見，猴子帶著手機跑到高高的牆上，遊客無法接近，唯有把一罐飲料拋向上方試圖利誘猴子。可是，遊客第一次「奉獻」時，猴子似乎不為所動、沒有反應，飲料應聲跌下。

遊客並沒放棄，再拋一次，這次飲料的落點看來較接近，猴子快手捉住飲料，並把手機扔掉，就施施然拿著飲料，與另一隻猴子離開，過程相當搞笑。

猴子拿著手機不放。(互聯網) 遊客把飲料拋到猴子面前。(互聯網) 猴子捉住飲料，拋出手機。(互聯網) 猴子叼住飲料，與同伴離開。(互聯網) 猴子與同伴離開，有遊客在牆下指罵。(互聯網)

網民笑翻

不少網民看過影片都驚呼「猴子太聰明了！」，有人打趣說：「牠們對如何獲取食物，想出新方法。」有人調侃，「猴子都懂得以物易物」、「去旅遊前，要先要了解猴子喜歡甚麼東西」。

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