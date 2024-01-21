印度猴子搶iPhone 遊客以物易物 用呢樣東西成功交換(有片)

俾佢玩死又笑死……英國《每日星報》報道，一名遊客早前到印度溫達文神廟遊覽時，iPhone突然被猴子搶走，最終透過「以物易物」的原始方式，用飲品交換，成功讓猴子歸還手機，短片上傳至IG，至今吸引逾65萬次點擊瀏覽。

猴子不為所動

從片段可見，猴子帶著手機跑到高高的牆上，遊客無法接近，唯有把一罐飲料拋向上方試圖利誘猴子。可是，遊客第一次「奉獻」時，猴子似乎不為所動、沒有反應，飲料應聲跌下。

遊客並沒放棄，再拋一次，這次飲料的落點看來較接近，猴子快手捉住飲料，並把手機扔掉，就施施然拿著飲料，與另一隻猴子離開，過程相當搞笑。