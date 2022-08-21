印度玩命疊羅漢新冠疫情後復辦 直擊「全軍覆沒」驚險瞬間(有片)

每年夏天對印度教徒來說別具意義，各地會舉行「黑天神誕生日」 (Krishna Janmashtami)盛大慶典，但其中標誌性的「搶金球」(Dahi Handi)環節在多地都發生意外，單在孟買便有逾百人從高處摔落受傷。
印媒報道，一年一度的黑天神誕生日，8月中至9月中街頭都能看到許多各式各樣的傳統表演活動，藉此向印度神「黑天」(Krishna)致敬，但其中的疊羅漢搶金球活動於各地頻傳意外。
人疊人至最高處，遠看就像一座金字塔，位於最高點的人要打破掛在空中、裝有蜂蜜水或奶類液體的陶罐，隨著液體瀉下，象徵得到好運洗禮。
搶金球列為極限運動
報道指，這項傳統節日慶典因新冠肺炎疫情停辦兩年，今年終可舉行。有民眾在孟買拍下許多驚險時刻，可見參與的民眾每次費力抬起一個人，整座「人肉金字塔」都會搖搖欲墜，眼見上方的陶罐就要到手，一個失神便會「全軍覆沒」，大群人摔倒地上。據報，孟買總計多達153人受傷，另一地區塔那(Thane)也有64人受傷。
報道指，不久前，當局才將「搶金球」列為極限運動，若年輕參賽者在過程中發生意外，可獲得賠償，醫療費用也由國家全數支付。
#DahiHandi celebrations in #Mumbai, #India. Dozens injured while forming human pyramid.😮🙏 pic.twitter.com/8DlSF5EPWt— Auron (@auron83591234) August 21, 2022
Young boys forming a Human Pyramid for #DahiHandi festival in Mumbai#Govindas#dahihandi2022 pic.twitter.com/cZCuFPDHQ5— Dr.Amolik (@Amolik10) August 19, 2022