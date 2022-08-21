印度玩命疊羅漢新冠疫情後復辦 直擊「全軍覆沒」驚險瞬間(有片)

每年夏天對印度教徒來說別具意義，各地會舉行「黑天神誕生日」 (Krishna Janmashtami)盛大慶典，但其中標誌性的「搶金球」(Dahi Handi)環節在多地都發生意外，單在孟買便有逾百人從高處摔落受傷。

印媒報道，一年一度的黑天神誕生日，8月中至9月中街頭都能看到許多各式各樣的傳統表演活動，藉此向印度神「黑天」(Krishna)致敬，但其中的疊羅漢搶金球活動於各地頻傳意外。

人疊人至最高處，遠看就像一座金字塔，位於最高點的人要打破掛在空中、裝有蜂蜜水或奶類液體的陶罐，隨著液體瀉下，象徵得到好運洗禮。