印度現袋鼠?!村民見到傻眼

印度東部一個森林村莊的居民有一天見到3隻看來迷茫、體弱和肚餓的動物，難以相信自己看到的，他們以前從未見過這種動物，通知西孟加拉邦森林護理官員後，對訪告知那是袋鼠。袋鼠是澳洲獨有「特產」，但竟然出現在印度！

來自東南亞私人養殖場

那3隻袋鼠獲救後被送往野生動物園治療，其中一隻之後死去。村民仍然對自己所見到的感疑惑和驚訝，有關短片在印度網上瘋傳，有網民問「袋鼠竟然在西孟加拉邦出現」。西孟加拉邦野生動物管理首長Debal Ray表示，他們收到舉報指有外來動物偷運到該邦，遂在主要道路巡查車輛，走私者可能收到風，遂在公路棄置那些動物。野生動物控制局稱，那些袋鼠可能來自東南亞私人養殖場，走私者常經緬甸將非原生、外來動物偷運入印度境內，他們曾發現只有在巴西發現的瀕危動物金獅狨猴和另一瀕臨絕種動物狐猴。因野生動物保護法不包括非原生和外來動物，當局難以起訴這些動物走私者或交易者。海關當局可阻止有關偷運，惟印度邊境過於寬闊，難以追查非法走私活動。印度反走私情報局表示，走私外來物種可導致全球環境災難結果。