印度現袋鼠?!村民見到傻眼

印度東部一個森林村莊的居民有一天見到3隻看來迷茫、體弱和肚餓的動物，難以相信自己看到的，他們以前從未見過這種動物，通知西孟加拉邦森林護理官員後，對訪告知那是袋鼠。袋鼠是澳洲獨有「特產」，但竟然出現在印度！
來自東南亞私人養殖場
那3隻袋鼠獲救後被送往野生動物園治療，其中一隻之後死去。村民仍然對自己所見到的感疑惑和驚訝，有關短片在印度網上瘋傳，有網民問「袋鼠竟然在西孟加拉邦出現」。西孟加拉邦野生動物管理首長Debal Ray表示，他們收到舉報指有外來動物偷運到該邦，遂在主要道路巡查車輛，走私者可能收到風，遂在公路棄置那些動物。野生動物控制局稱，那些袋鼠可能來自東南亞私人養殖場，走私者常經緬甸將非原生、外來動物偷運入印度境內，他們曾發現只有在巴西發現的瀕危動物金獅狨猴和另一瀕臨絕種動物狐猴。因野生動物保護法不包括非原生和外來動物，當局難以起訴這些動物走私者或交易者。海關當局可阻止有關偷運，惟印度邊境過於寬闊，難以追查非法走私活動。印度反走私情報局表示，走私外來物種可導致全球環境災難結果。
擁外來動物身份地位象徵
保護野生動物活動分子表示，近年在印度，擁有外來動物作寵物被視為身份地位象徵，令有關走私活動猖獗；孟加拉曾充公一批斑馬，牠們最終目的地是印度一個私人動物園，「人們實在太瘋狂」。印度環境、森林和氣候變化部門2020年6月，曾推自願計劃叫民眾申報所擁有的外來動物，主人即使無有效文件也不會被起訴，政府只是有意改善外來物種的進口程序，並建立系統記錄。據悉，至2021年初，當局收到逾3.2萬個申報，包括瀕臨絕種的狐猴、金剛鸚鵡，當中也有袋鼠。上月在鄰近西孟加拉邦邊界，警方例行巡查也截獲兩名男子偷運袋鼠。
Hours after two injured kangaroos were rescued from near Gajoldoba in West Bengal’s Jalpaiguri district Friday night, two more were spotted at the Farabari Nepali area in the Dabgram forest range Saturday, sending forest officials into a tizzy. pic.twitter.com/akAVfTvK6I— Forests And Wildlife Protection Society-FAWPS (@FawpsIndia) April 2, 2022