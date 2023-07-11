印度男交友網扮醫生 騙15富家女結婚呃錢 因1個破綻遭老婆揭穿

做騙子要專業一點、多些進修……印度班加羅爾(Bangalore)一名男子在交友網上冒充醫生，9年來成功欺騙15名女子的感情，跟她們結婚，藉此騙取貴重財物和現金。然而，他因一個破綻，被妻子揭穿，將他繩之於法。
騙婚｜受害人為騙徒生孩子
印度傳媒報道，35歲的納亞克(Mahesh Nayak)本月8日被捕。警方經調查發現，納亞克從2014年起在交友網上假冒醫生或工程師，哄騙至少15名女子與他結婚，其中4人更為他生下孩子。
警方今年年初接獲報案，指發現一名男子在網上假扮工程師騙婚，其後又接到另一名女子報案，稱被騙婚後，男子奪走她的名貴珠寶和大筆現金，之後便逃之夭夭。
騙婚｜騙徒精心策劃
警方特別成立專案小組調查此案，最終逮到行騙多年的納亞克，發現他不但在網上假扮醫生，還開設一間假診所，聘請一名護士幫忙。這樣「做戲做全套」，成功讓多名女子和他結婚。由於她們大多來自富裕家庭或有良好學歷，發現被騙婚後，大多不好意思報案。
騙婚｜騙徒露出馬腳
警方指，納亞克只有小學學歷，最後因為英文太差，不像專業人士，妻子懷疑，才揭發他的惡行。
納亞克被捕後，警方從他那裡討回屬於受害者的2輛汽車、7部手機、20萬元印度盧布(約1.9萬港元)現金和珠寶。警方也查出納亞克的父親曾指控兒子犯下企圖謀殺案，已就此案展開調查。