印度男交友網扮醫生 騙15富家女結婚呃錢 因1個破綻遭老婆揭穿

做騙子要專業一點、多些進修……印度班加羅爾(Bangalore)一名男子在交友網上冒充醫生，9年來成功欺騙15名女子的感情，跟她們結婚，藉此騙取貴重財物和現金。然而，他因一個破綻，被妻子揭穿，將他繩之於法。

騙婚｜受害人為騙徒生孩子

印度傳媒報道，35歲的納亞克(Mahesh Nayak)本月8日被捕。警方經調查發現，納亞克從2014年起在交友網上假冒醫生或工程師，哄騙至少15名女子與他結婚，其中4人更為他生下孩子。

警方今年年初接獲報案，指發現一名男子在網上假扮工程師騙婚，其後又接到另一名女子報案，稱被騙婚後，男子奪走她的名貴珠寶和大筆現金，之後便逃之夭夭。