印度男子靠行乞購入百萬房產　受封「全世界最富有乞丐」

不少人常認為乞丐僅能依靠微薄收入過活，不過印度一名乞丐，卻靠著行乞，不僅每月可以有7.5萬盧比（約7,000港元）的收入，更用多年來節省下的錢，買了一間價值1,200萬盧比（約113萬港元）的公寓。

購入值百萬元單位另有2間店鋪

根據印度媒體報道，該男子巴拉特·賈因（Bharat Jain）被稱為「全世界最富有的乞丐」，他小時候因為家境貧窮，連學業都無法完成，只能到街上乞討維生，沒想到日子一天一天過去，他累積的財富甚至能讓他購屋置產。目前巴拉特每個月可以靠乞討，賺進7.5萬盧比（約7000港元），維持包括父親、哥哥、妻子和兩個兒子一家六口的生計，除此之外，他還在孟買買了一間價值1,200萬盧比（約113萬港元）的公寓，還有另外兩間店鋪，每月可收取3萬多盧比（約2,700港元）的租金。巴拉特的家人現在經營了一間文具店，生活也過的不再困難，他們曾多次勸說巴拉特停止行乞，不過他仍然一意孤行，繼續乞討的工作。相比於其他乞丐，一天可能連幾百元盧比都討不到，巴拉特可以在一天10到12小時內，討到2,000到2,500盧比（約190到237港元），他表示，沒有甚麼特殊的乞討技巧，自己只是挑一些像火車站等人潮眾多的地方而已。

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