印度男溺斃老鼠 警方炮製30頁起訴書 網民激讚：辦案認真

印度一名男子把老鼠虐待致死，結果被刑事起訴。(資料圖片)

動物的命也是命……印度一名男子將一隻老鼠活活溺斃，警方為此製作了一份長達30頁的起訴書，不少網友大讚警察辦案認真。

「今日印度」(India Today)新聞網周二(11日)報道，居於北方邦布道恩縣(Badaun)的男子庫馬爾(Manoj Kumar)，早前把一隻老鼠的尾巴綁在磚塊上丟進水裡。有愛護動物人士拍下這一幕並試圖救起老鼠，但不成功，他隨後向警方控告該名男子虐待動物。

起訴書包含驗屍報告

結果，警方提出長達30頁的起訴書，內容包括老鼠的驗屍報告、疑犯「行兇」影片、專家觀點等。

根據印度禽畜研究所的驗屍報告，老鼠肺部有腫脹跡象，死於溺水。此外，驗屍人員也發現老鼠的肝臟有病變。