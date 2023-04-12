印度男溺斃老鼠 警方炮製30頁起訴書 網民激讚：辦案認真

動物的命也是命……印度一名男子將一隻老鼠活活溺斃，警方為此製作了一份長達30頁的起訴書，不少網友大讚警察辦案認真。
「今日印度」(India Today)新聞網周二(11日)報道，居於北方邦布道恩縣(Badaun)的男子庫馬爾(Manoj Kumar)，早前把一隻老鼠的尾巴綁在磚塊上丟進水裡。有愛護動物人士拍下這一幕並試圖救起老鼠，但不成功，他隨後向警方控告該名男子虐待動物。
起訴書包含驗屍報告
結果，警方提出長達30頁的起訴書，內容包括老鼠的驗屍報告、疑犯「行兇」影片、專家觀點等。
根據印度禽畜研究所的驗屍報告，老鼠肺部有腫脹跡象，死於溺水。此外，驗屍人員也發現老鼠的肝臟有病變。
警方依防止虐待動物法起訴
警方根據《防止虐待動物法》以及《刑法》中傷害動物相關條文起訴庫馬爾，他稍後獲准保釋。
當地林務局官員指，《林務法》並未將殺死老鼠視為犯罪，但因有人以《防止虐待動物法》提出控告，因此警方必須採取行動。
疑犯父親「一肚火」
若罪名成立，庫馬爾將面臨最高罰款2,000盧比(約191港元)以及3年監禁。父親受訪稱，老鼠是有害動物，若殺死老鼠是罪行，那麼殺害無害動物如雞、羊、魚也應是罪行，賣滅鼠藥者也該被判刑。
愛護動物人士則反駁，疑犯是因殺死老鼠的方式而被起訴，而非因單純殺害老鼠。
印度網民對此看法不一，但不少人對警方如此「認真」辦案表示讚賞。