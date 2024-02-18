印度男與伯母不倫戀買兇殺家暴伯父　4名未成年兇徒每人收924元

印度近日發生一宗駭人謀殺案。1名男子與自己的伯母亂倫戀，為了長久在一起並幫助她逃離家暴丈夫，動念起殺機謀殺了伯父，並棄屍在排水溝偽裝成意外，但最終法網恢恢遭到逮捕。
據印度英語媒體《The Free Press Journal》等報道，事發在中央邦的西南部城市印多爾（Indore），德瓦卡普里（Dwarkapuri）警方在15日發現當地一名商人拉索（Roop Singh Rathore）陳屍在一處水溝裏。拉索的頭部和腿部嚴重受傷，他的電單車倒在附近。
偽裝成電單車意外
拉索的死亡最初被認為是一場意外，但隨着警方深入調查，死者的鄰居透露，拉索的妻子普賈（Pooja）與其侄子潘瓦爾（Shubham Panwar）有着不正當的關係。且監視器畫面顯示，有人於14日晚間偷偷進入了拉索的家中。
警方懷疑普賈與潘瓦爾命案有所關聯，隨後又在家中找到行兇用的石頭、沾滿鮮血的衣服毛巾等物證，逮捕了普賈、潘瓦爾與4名共犯，其中4名共犯均為未成年。
潘瓦爾供稱，為了掩蓋自己與伯母普賈的不倫戀情，潘瓦爾以每人1萬盧比（約942港元）的酬勞，僱用了4名未成年人殺害伯父。2月14日情人節當日晚上，潘瓦爾帶着同夥在伯母幫助下進到家中，趁着伯父熟睡時，以石頭狠砸其頭部，普賈事後則協助清理屋內血跡，以掩蓋殺人跡象。
發布疑似獻給伯母的情詩
為了誤導警方，潘瓦爾將伯父的屍體、電單車等扔在一處排水溝旁，假裝是拉索駕駛電單車發生意外摔死。但警方發現屍體頭腳部傷勢嚴重，不像摔傷造成，於是展開調查。
據悉，伯父經常在酒後毆打自己的妻子，受夠丈夫暴力的伯母向姪子傾訴了家暴一事。為了與深愛的伯母長久在一起，並讓她逃離丈夫才會殺人，潘瓦爾在犯案後還在社交媒體上發布一段疑似獻給伯母的情詩：「我的愛與其他人不同，會孤獨，但只會屬於妳」。
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