印度男與伯母不倫戀買兇殺家暴伯父　4名未成年兇徒每人收924元

印度近日發生一宗駭人謀殺案。1名男子與自己的伯母亂倫戀，為了長久在一起並幫助她逃離家暴丈夫，動念起殺機謀殺了伯父，並棄屍在排水溝偽裝成意外，但最終法網恢恢遭到逮捕。

據印度英語媒體《The Free Press Journal》等報道，事發在中央邦的西南部城市印多爾（Indore），德瓦卡普里（Dwarkapuri）警方在15日發現當地一名商人拉索（Roop Singh Rathore）陳屍在一處水溝裏。拉索的頭部和腿部嚴重受傷，他的電單車倒在附近。

偽裝成電單車意外

拉索的死亡最初被認為是一場意外，但隨着警方深入調查，死者的鄰居透露，拉索的妻子普賈（Pooja）與其侄子潘瓦爾（Shubham Panwar）有着不正當的關係。且監視器畫面顯示，有人於14日晚間偷偷進入了拉索的家中。

警方懷疑普賈與潘瓦爾命案有所關聯，隨後又在家中找到行兇用的石頭、沾滿鮮血的衣服毛巾等物證，逮捕了普賈、潘瓦爾與4名共犯，其中4名共犯均為未成年。