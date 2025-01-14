印度男買兇殺情人丈夫及父親　殺手認錯目標誤殺的士司機

印度一名男子因嫉妒情人的丈夫和父親，雇用殺手進行謀殺，但因認錯目標，誤殺無辜的的士司機。警方經過多日追查，成功破案，逮捕3名嫌犯，並查獲槍支、子彈、手機及作案用的電單車等相關證物。

根據外媒NDTV及《印度時報》報道，事發在去年12月30日，地點位於印度北方邦勒克瑙，當時計程車司機里茲萬（Mohammad Rizwan）開車接送乘客，卻遭人開槍射殺，路過民眾見狀後，趕緊打電話報案，警消人員獲報後，立即派遣人員前往現場。

警方表示，里茲萬生前未與任何人結仇，深入調查後發現竟是由主嫌艾哈邁德（Aftab Ahmed）策劃的陰謀，艾哈邁德與一名女律師相戀，但女友後來在德里結婚，他認為，若殺了她丈夫和父親，女友就會與他重聚，因此花錢聘請2名殺手，承諾支付20萬盧比（約 17,986 港元）並提供武器。

兩名殺手前往女子父親阿里（Irfan Ali）的住處，原計劃隔夜展開行動。然而，他們誤將的士司機里茲萬當成目標，當場將其射殺。事後，他們向艾哈邁德索取酬勞，但艾哈邁德拒絕支付，理由是阿里仍然活著。警方最終逮捕艾哈邁德及2名槍手，還搜出一把槍、14枚子彈、3支手機和一輛電單車等作案工具。