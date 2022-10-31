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國際
2022-10-31 11:17:00

印度百年230米長吊橋倒塌至少132人死　據指事發前有人搖橋肇禍(有片)

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印度西部古吉拉特邦有一條有近百年歷史的行人吊橋(30)倒塌，400河，暫時至少有132人死亡，十人重傷當地民眾和政府正在進行救援。事後網上流傳片段，指事發前有一群年輕人懷疑破壞橋纜，未知與事件是否有關。

印度百年230米長吊橋倒塌至少132人死，據指事發前有人破壞纜索。(Twitter)

印度百年230米長吊橋倒塌至少132人死，據指事發前有人破壞纜索。(Twitter)

古吉拉特邦莫爾比縣(Morbi)一座橫跨馬胡河、長度230的吊橋在當地時間6突然崩塌，據傳當時有400人在橋上和附近進行與印度日神節(Chhath Puja)慶祝儀式，婦女和兒童，大批民眾在橋塌後墜河不少人掙扎抓緊橋的纜索當局派出大批消防救人，不少民眾亦從旁協助。

大批民眾在橋塌後墜河，不少人掙扎抓緊橋的纜索等待救援。(Twitter) 大批民眾在橋塌後墜河，不少人掙扎抓緊橋的纜索等待救援。(Twitter) 大批民眾在橋塌後墜河，不少人掙扎抓緊橋的纜索等待救援。(Twitter)

總理下令撥款協助死者家屬及傷者

這條橋建於十九世紀英國殖民時代，多年來一直在翻修，早前曾關閉修葺半年，當地傳媒稱上周三(26)才重開。網上期後有片段流傳，指意外事發前有群年輕人在橋上搖動纜索並用腳纜索，令整條橋晃動，暫時未知與事件是否有關。當地官員表示，將徹查事件。

古吉拉特邦是總理莫迪(Narendra Modi)的家鄉，他下令調派人手到當地救援宣布從國家救濟基金撥款，為死者家屬提供20萬盧比，為傷者提供5萬盧比。

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