印度百年230米長吊橋倒塌至少132人死　據指事發前有人搖橋肇禍(有片)

印度西部古吉拉特邦有一條有近百年歷史的行人吊橋於周日(30日)倒塌，事發時橋上有逾400人墮河，暫時至少有132人死亡，另外有數十人重傷，當地民眾和政府正在進行救援。事後網上流傳片段，指事發前有一群年輕人懷疑破壞橋纜，未知與事件是否有關。

綜合報道，古吉拉特邦莫爾比縣(Morbi)一座橫跨馬胡河、長度230米的吊橋在當地時間周日傍晚約6時半突然崩塌，據傳當時有逾400人在橋上和附近進行與印度日神節(Chhath Puja)的慶祝儀式，當時有不少婦女和兒童，大批民眾在橋塌後墜河，不少人掙扎抓緊橋的纜索等待救援，當局派出大批消防救人，不少民眾亦從旁協助。

總理 下令撥款協助死者家屬及傷者

報道提到，這條橋建於十九世紀英國殖民時代，多年來一直在翻修，早前曾關閉修葺半年，當地傳媒稱上周三(26日)才重開。網上期後有片段流傳，指意外事發前有群年輕人在橋上搖動纜索並用腳纜索，令整條橋晃動，暫時未知與事件是否有關。當地官員表示，將徹查事件。

古吉拉特邦是總理莫迪(Narendra Modi)的家鄉，他下令調派人手到當地救援，他又宣布從國家救濟基金撥款，為死者家屬提供20萬盧比，為傷者提供5萬盧比。