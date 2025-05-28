印度真人扮AI　Builder.ai宣布破產　微軟、Amazon變債主

曾獲微軟(MSFT)、卡達主權基金(QIA)及軟銀青睞的英國AI新創Builder.ai，估值一度達15億美元(約117億港元)，近日正式宣告破產。這間聲稱透過AI平台Builder Studio及虛擬助理「Natasha」讓非技術人士也能開發應用程式。然而，公司實際上幾乎無AI技術，依賴印度外包工程師手動撰寫程式碼，被譏為「全是人工，沒有智慧」，公司亦多次試圖修飾自身技術不足的問題，但最終仍無法走出財務困境，結束其營運。

綜合報道，當年仍以Engineer.ai名義運作的Builder.ai宣稱擁有「AI驅動的無程式碼應用開發平台」，承諾讓外行人也能「 像點披薩一樣簡單」 吸引投資者，微軟與卡達投資機構早年看好其概念，合共向Engineer.ai投入逾5億美元資金，協助公司快速發展。不過，《華爾街日報》於2019年揭露公司實際運作與宣傳不符，指出絕大部分程式碼均由工程師手動撰寫，AI 僅作輔助工具。Engineer.ai隨後改名為Builder.ai，並逐步承認其服務涉及大量人手代工，被業界譏諷為 「全是人工，沒有智慧」的「AI洗白」(AI washing) 典型案例。