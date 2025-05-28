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國際
2025-05-28 12:28:00

印度真人扮AI　Builder.ai宣布破產　微軟、Amazon變債主

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印度真人扮AI，Builder.ai宣布破產，微軟、Amazon變債主。(X)

印度真人扮AI，Builder.ai宣布破產，微軟、Amazon變債主。(X)

曾獲微軟(MSFT)、卡達主權基金(QIA)及軟銀青睞的英國AI新創Builder.ai，估值一度達15億美元(117億港元)，近日正式宣告破產。這間聲稱透過AI平台Builder Studio及虛擬助理「Natasha」讓非技術人士也能開發應用程式。然而，公司實際上幾乎無AI技術，依賴印度外包工程師手動撰寫程式碼，被譏為「全是人工，沒有智慧」，公司亦多次試圖修飾自身技術不足的問題，但最終仍無法走出財務困境，結束其營運。

綜合報道，當年仍以Engineer.ai名義運作的Builder.ai宣稱擁有「AI驅動的無程式碼應用開發平台」，承諾讓外行人也能「 像點披薩一樣簡單」 吸引投資者，微軟與卡達投資機構早年看好其概念，合共向Engineer.ai投入逾5億美元資金，協助公司快速發展。不過，《華爾街日報》於2019年揭露公司實際運作與宣傳不符，指出絕大部分程式碼均由工程師手動撰寫，AI 僅作輔助工具。Engineer.ai隨後改名為Builder.ai，並逐步承認其服務涉及大量人手代工，被業界譏諷為 「全是人工，沒有智慧」的「AI洗白」(AI washing) 典型案例。

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Builder.ai創辦人Sachin Dev Duggal。(X) Builder.ai現行政總裁Manpreet Ratia。(X) 破產前欠Amazon、微軟逾1億美元。(資料圖片)

破產前欠Amazon、微軟逾1億美元

今年2月，創辦人Sachin Dev Duggal卸任行政總裁，將職務交予新任行政總裁Manpreet Ratia3個月後，Ratia便於 5 20 日的內部會議中正式宣布公司已資金耗盡，將進行破產清算。

《金融時報》指出，Builder.ai崩塌不僅源於技術造假，其長期受過往錯誤決策拖累，無法修復積壓財務壓力，最終無力挽救營運狀況。 Builder.ai在破產前總共欠亞馬遜(Amazon)8,500萬美元，以及微軟3,000萬美元。 這筆債務主要來自於雲端服務和相關技術合作的未付款項。執行長Ratia在公司內部通話中明確向員工說明這兩項主要債務金額。

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