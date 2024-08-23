印度研究機構：151名議員干犯罪行傷害女性　16人涉嫌強姦

據多家印度媒體21日報道，有報告稱，印度多達151名現任中央及各邦議員涉干犯多項傷害女性的罪行，其中執政黨「印度人民黨」（BJP）涉案議員人數最多，高達54人。

執政黨佔54人

據印度媒體《經濟時報》、《印度斯坦時報》等報道，這份報告由印度民主改革協會（ADR）和印度全國選舉觀察（NEW）兩家研究機構於21日發布。ADR在其中審查了2019年至2024年選舉期間現任中央及各邦議員的4693份宣誓書，發現16名中央議員和135名各邦議員涉嫌干犯多項傷害女性的罪行。

其中，「印度人民黨」領導人有54名議員承認曾干犯多項傷害女性的罪行，涉案人數位居榜首。其次是在野黨「國民大會黨」 （ADR）有23宗，印度地區性政黨「泰盧固之鄉黨」（TDP）17宗。