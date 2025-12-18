印度研究：未來禽流感若人傳人　僅10宗確診恐已陷失控

印度研究顯示，一旦禽流感開始人傳人，只要確診超過10宗，疫情就難以控制。（示意圖／PIXABAY）

H5N1禽流感疫情全球蔓延，世界衛生組織數據顯示，從2003年至2025年8月，全球25國共發生990宗人類H5N1感染病例，其中475宗死亡，死亡率高達48%。一項印度研究模擬了H5N1禽流感在人類族群中的傳播情況，結果顯示一旦確診病例超過2至10宗，疫情就可能失控擴散。

據BBC等外媒報道，自8月下旬起，美國因禽流感疫情已撲殺超過200萬隻火雞。僅在美國，病毒已感染超過1.8億隻鳥類，蔓延至18州逾1,000個乳牛場，並感染至少70人，多為農場工作人員，導致多人住院及1人死亡。