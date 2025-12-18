印度研究：未來禽流感若人傳人　僅10宗確診恐已陷失控

H5N1禽流感疫情全球蔓延，世界衛生組織數據顯示，從2003年至2025年8月，全球25國共發生990宗人類H5N1感染病例，其中475宗死亡，死亡率高達48%。一項印度研究模擬了H5N1禽流感在人類族群中的傳播情況，結果顯示一旦確診病例超過2至10宗，疫情就可能失控擴散。
據BBC等外媒報道，自8月下旬起，美國因禽流感疫情已撲殺超過200萬隻火雞。僅在美國，病毒已感染超過1.8億隻鳥類，蔓延至18州逾1,000個乳牛場，並感染至少70人，多為農場工作人員，導致多人住院及1人死亡。
感染人類之前撲殺禽鳥
印度阿育王大學（Ashoka University）研究人員切里安（Philip Cherian）和梅農（Gautam Menon）發表最新建模研究，模擬H5N1禽流感在人類族群中的傳播情況，結果顯示一旦確診病例超過2至10宗，疫情就可能失控擴散。
研究顯示，撲殺禽鳥確實有效，但必須在病毒感染人類之前進行。一旦發生跨物種傳播，時機就變得至關重要。隔離感染者和隔離家庭能在二級階段阻止病毒，但一旦出現三級感染，疫情就會失控，除非當局實施更嚴格措施，包括封鎖。
類似2009年豬流感大流行
埃默里大學（Emory University）病毒學家拉克達瓦拉（Seema Lakdawala）指出，若H5N1在人類族群中成功傳播：「將造成巨大破壞，但可能更類似於2009年豬流感大流行，而非新冠肺炎。
她解釋：「這是因為我們對流感大流行準備更充分。我們有已知的授權抗病毒藥物對H5N1病毒株有效，作為早期防禦，並儲備了候選H5疫苗，可在短期內部署。」
