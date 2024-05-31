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國際
2024-05-31 09:45:32

印度破紀錄52.3度高溫　學生集體暈倒　多市停課

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印度破紀錄52.3度高溫　學生集體暈倒　多市停課

印度首都德里，29日高溫飆到攝氏52.3度，創下歷史新紀錄。極端天氣已經迫使多座城市學校停課，還有6名女學生在教室被熱到集體暈倒。

印度氣象局29日通報，首都德里郊區孟吉希普（Mungeshpur）氣溫來到「嚴重熱浪狀況」，相比該國沙漠地區先前創下的全國最高氣溫紀錄，還高出攝氏1度以上。

發昏發熱似被摑

許多民眾被熱到頭昏腦脹，不得已得出門，連男子都披上頭巾抵擋毒辣陽光直射腦門，同時還得不斷補充水分，抵抗前所未見的熱浪。有民眾戲稱，走在路上就像被「摑巴掌」，因為高溫讓雙頰及整個頭都發昏發熱。

而在外奔波的外賣員更是叫苦連天，表示手機發燙，車子更是熱到不行，常常得騎10公里才能完成訂單，這錢賺得真的非常辛苦。

比平常高出攝氏6.5度以上

印度《亞洲國際新聞社》（ANI）報道，印度東部比哈邦（Bihar）的一所公立學校，至少有6名學生在高溫下集體暈倒。影片畫面顯示一名女孩躺在教室的長凳上，老師把水灑在她的臉上，並用書本為她搧風。

該國先前的高溫紀錄出現在拉札斯坦邦（Rajasthan）的帕洛迪鎮（Phalodi），2016年氣溫曾達攝氏51度。

當地氣象官員稱，過去幾天異常高溫，讓當地由「熱浪」惡化到「嚴重熱浪」的情況，也就是最高氣溫比平常高出攝氏6.5度以上。但好消息是，從30日開始，印度西北部和中部的高溫可能會有所緩解。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

鐵質食物｜（am730製圖）

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