印度破紀錄52.3度高溫　學生集體暈倒　多市停課

印度首都德里，29日高溫飆到攝氏52.3度，創下歷史新紀錄。極端天氣已經迫使多座城市學校停課，還有6名女學生在教室被熱到集體暈倒。

印度氣象局29日通報，首都德里郊區孟吉希普（Mungeshpur）氣溫來到「嚴重熱浪狀況」，相比該國沙漠地區先前創下的全國最高氣溫紀錄，還高出攝氏1度以上。

發昏發熱似被摑

許多民眾被熱到頭昏腦脹，不得已得出門，連男子都披上頭巾抵擋毒辣陽光直射腦門，同時還得不斷補充水分，抵抗前所未見的熱浪。有民眾戲稱，走在路上就像被「摑巴掌」，因為高溫讓雙頰及整個頭都發昏發熱。

而在外奔波的外賣員更是叫苦連天，表示手機發燙，車子更是熱到不行，常常得騎10公里才能完成訂單，這錢賺得真的非常辛苦。