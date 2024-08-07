印度神童談台積電「未來2年狀況不樂觀」　美總統大選較看好「共和黨」

以占星學預言聞名全球的「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）訪台，參與ABS亞洲區塊鏈高峰會（Asia Blockchain Summit）並發表演講。阿南德在接受媒體訪問時，也對南海局勢，以及台積電的前景發表看法。

阿南德預言未來20年內AI、等技術將繼續推動變革

阿南德在8月6日以〈顛覆性創新的週期：占星週期如何影響全球轉型〉為題進行分享，他談到天文週期「大合相」（Great conjunction）對人類歷史產生的深遠影響，並預言未來20年內，人工智慧、量子計算和區塊鏈等技術將繼續推動變革，「從2020年到2040年，這20年將對未來400年產生深遠影響」。

演講結束後，有媒體問及台積電的未來前景，阿南德直言，台積電將會在「2025年」遇到挑戰，但他也澄清並非是什麼聳動的事情，主要是接下來2年看起來「狀況不太好」。他也強調，台積電作為全球數位革命的最前端，每間企業都會有起有落，當然在2025年會是比較需要小心的一年。

談到全球股災，阿南德雖指出，他並不傾向預測這一塊，但他提到自己先前曾講說，2024年是在經濟層面相當有挑戰的一年。