印度神童點名台灣、烏克蘭5月恐出大事　人類面臨10大危機

記者陳奕劭／綜合報道

全世界5月恐不平靜，印度神童阿南德（Abhigya Anand）警告，現在正是「木星土星交會」時期，要小心「月食和拉胡」(拉胡：印度教的神)與「第二拉胡」星象出現，恐重大「地緣政治」事件發生。阿南德也點名，台灣、烏克蘭5月恐有大事發生。

印度神童阿南德預言，3月14號後發生「木星土星交會」、因為「月食和拉胡」、「第二拉胡」星象將出現，未來恐有災害發生。

印度神童警告，2024年4月前要注意地震、洪水、火山爆發的發生，3月之間到11月左右，特定時間內所發生事情的強度會愈來愈大。

不會AI的人類終將會被取代

印度神童警示全世界正面臨10大危機:

1.改變危機：全人類正處世界的改變期。特別是地緣政治正處於往好往壞的轉捩點。

2.氣候危機：洪水、乾旱、火山爆發、地震等自然災難將在地球各地持續發生。

3.糧食危機：2020年開始各地環境大轉變，糧食安全未來將成為嚴重問題。

4.碳排放危機：碳排放問題將加速地球惡化的速度，最終各國將自食惡果。

5.人工智能危機：「人類不能忘記靈魂石不能演算出來的。」ChatGPT或將AI人工智能帶到全新境界，並威脅了人類的工作權，不會AI的人類終將會被取代。