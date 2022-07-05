印度禁酒店餐廳向客人收「服務費」

在餐廳吃飯，結帳時看到帳單的一單「10%服務費」的時候，有否想過這個費用是否得到客人的同意，或是是否洽當？印度的消費者保障當局就修例，禁止酒店以及餐廳在帳單上徵收「服務費」。

印度的消費者保障部門表示，收到不少的投訴認為被附迫支付費用，尤其是在餐廳經常在帳單上列別5%至15%的「服務費」。因此當地提出新的規定，餐廳將不能自動在帳單內設立「服務費」。

不能強收「貼士」

有關的指引還包括酒吧，不能以「任何名義」向客人徵收「貼士」，並不能因為客人拒絕支付「貼士」而拒絕服務或禁止客人進入。

印度的消費者權益部門，早在2017年已發出指引，指客人只需要支付在餐牌上的費用以及政府稅項。有關當局指出，客人應該自行決定是否留下「貼士」，又指有關在未得客人同意而額外徵收費用屬不公平交易。而印度政府又鼓勵餐廳向僱員提供合理工資，並提高價格以支付成本。

餐飲協會反駁指為政府增收入

然而餐廳未有遵照指引，繼續在帳單上收取額外的費用。令印度政府在上月與印度全國餐飲協會進行會議，指有關客人被強迫徵收服務費用的投訴持續上升，以及客人在要求移除受到滋擾。而餐飲協會更反駁指有關決定是餐廳個別政策，而且並沒「違法」，更聲稱有關服務費可為政府帶來額外收入。而在新規定之下，印度的客人將可以就費用向印度的消費者熱線作出投訴。