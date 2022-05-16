印度突禁出口與烏戰爭夾擊 國際小麥價急升5.9%

世界糧倉之一的烏克蘭遭俄羅斯攻打，導致國際糧價漲升。本來被視作「填補」烏克蘭小麥供應缺口的印度因為熱浪侵襲影響小麥收成，推高國內價格升至新高，日前宣布禁止小麥出口。消息導致芝加哥基準小麥期貨一度急升5.9%，達兩個月來最高位。

麵包蛋榚粉麵全漲價 因國際商品市場小麥價格上升，最近數月從麵包、蛋榚，以至粉麵和意粉都漲價。印度政府稱，仍會准許已開出信用證的小麥出口，以及繼續出口給「有食品安全需求」的國家。官員強調有關禁令非永久，可以修改。全球最大小麥輸入國埃及昨稱，他們與印度採購協議不受影響。印度有關決定也引來在德國舉行會議的七國集團(G7)農業部長批評，德國農業部長奧茲德米爾指，「若所有人開始實施出口限制或關閉市場，會令危機惡化。」G7成員包括加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國。

印度原定供應1000萬噸小麥 雖然印度為全球第二大小麥生產國，但非主要出口國，其大部分農作物主要內銷。不過，烏克蘭在戰事下小麥出口大減，加上其他主要生產國乾旱和水災影響收成，商品貿易商原期望印度的供應可填補有關缺口。在禁令前，印度今年原打算向外國供應破紀錄的1,000萬噸小麥。英國廣播公司(BBC)稱，在一周前，印度商務部高官還有信心該國可提高小麥出口，以滿足全球需求急增。總理莫迪也稱，「印度準備好餵飽全球」。突然宣布禁止小麥出口可說重大政策急轉彎，也反映印度政府擔心國內物價上升。