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國際
2024-01-21 16:15:31

印度籍企業家乘鐵籠登場鐵鍊突斷　公司周年派對上直墮4.6米身亡（慎入）

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印度籍企業家乘鐵籠登場鐵鍊突斷　公司周年派對上直墮4.6米身亡

美國收益管理公司Vistex的印度籍老闆桑杰沙阿（Sanjay Shah），18日為慶祝公司成立，舉辦了派對活動，不料在其中一個環節，他準備從4.6米的高空垂降，卻因支撐的鏈條斷裂，直接墮地身亡。

預計緩緩降落在講台上

桑杰沙阿將派對活動的地點，選在印度海得拉巴羅摩吉電影城（Ramoji Film City），18日晚上，他和公司總裁拉朱達特拉（Raju Datla）準備了一齣「華麗登場」橋段，兩人先是進入一個大籠子內，接着由機器控制，預計將緩緩降落在講台上，宣布活動正式開始。

不過悲劇意外就此發生，拉着籠子的鐵鍊突然斷裂，從舞台下方看，籠子大幅度地向左傾斜，接着直接將桑杰沙阿和拉朱達特拉「倒出」，兩人在沒有其他保護裝置的情況下，直接從4.6米的高空摔落在水泥地面上。

不幸身亡的Vistex老闆桑杰沙阿。（圖／翻攝Vistex官網）

公司總裁重傷未脫險

事發後桑杰沙阿和拉朱達特拉被緊急送醫搶救，最終桑杰沙阿傷重不治，拉朱達特拉則是身受重傷，至今未脫離險境。

桑杰沙阿來自孟買，是一位科技企業家，大學時赴美就讀理海大學（Lehigh University），並創辦了Vistex高階主管學習與研究學院，為客戶提供收入管理及金融分析的軟件，獲利之餘，桑杰沙阿還成立了慈善基金會，而拉朱達特拉則是Vistex總裁，在2000年就進入公司任職。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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