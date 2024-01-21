印度籍企業家乘鐵籠登場鐵鍊突斷　公司周年派對上直墮4.6米身亡（慎入）

美國收益管理公司Vistex的印度籍老闆桑杰沙阿（Sanjay Shah），18日為慶祝公司成立，舉辦了派對活動，不料在其中一個環節，他準備從4.6米的高空垂降，卻因支撐的鏈條斷裂，直接墮地身亡。

預計緩緩降落在講台上

桑杰沙阿將派對活動的地點，選在印度海得拉巴羅摩吉電影城（Ramoji Film City），18日晚上，他和公司總裁拉朱達特拉（Raju Datla）準備了一齣「華麗登場」橋段，兩人先是進入一個大籠子內，接着由機器控制，預計將緩緩降落在講台上，宣布活動正式開始。

不過悲劇意外就此發生，拉着籠子的鐵鍊突然斷裂，從舞台下方看，籠子大幅度地向左傾斜，接着直接將桑杰沙阿和拉朱達特拉「倒出」，兩人在沒有其他保護裝置的情況下，直接從4.6米的高空摔落在水泥地面上。