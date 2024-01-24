印度羅摩王子神像開光　由15公斤黃金及超過18000顆鑽石打造

多達132位工匠參與製作

據《今日印度》（India Today）報道，位於印度教聖城阿尤德亞（Ayodhya）的羅摩神廟（Ram temple），於22日良辰吉時，為羅摩王子神像開光，印度總理莫迪親自參加。外界最矚目的，就是神像金光閃閃的模樣。據悉，羅摩王子神像共穿戴14件飾品，包括眉心的吉祥印、王冠、項鍊、胸飾、束腰帶、手環、踝環及手上的弓箭等，全身上下至少使用了15公斤黃金以及1萬8567顆鑽石，有多達132位工匠參與製作。報道指出，光是頭上的王冠，就用了1.7公斤的黃金、75克拉鑽石、135克拉綠寶石和262克拉紅寶石。由於羅摩王子是祂5歲的形象，因此神像前也擺了一些玩具，如小象、馬、駱駝、搖鈴與小推車等，都是白銀作成。印度教徒相信羅摩是大神毗濕奴（Vishnu）的第7個化身，而阿尤德亞是祂下凡時的出生地。根據印度史詩「羅摩衍那」（Ramayana），羅摩王子跨海救妻凱旋歸國後登基為王，開啟了盛世。廟方在社交平台指出，羅摩神像的衣著與各項飾品，都經過嚴謹考究古書而精準還原，「散發著靈性和傳統的光芒」，而「鑲有珠寶」幾乎是每一項目的介紹文中必見詞彙。