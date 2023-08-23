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國際
2023-08-23 17:36:50

印度興建中橋樑倒塌　至少17名工人死亡（有片）

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印度一條興建中橋樑倒塌。(X圖片)

印度一條興建中橋樑倒塌。(X圖片)

印度米佐拉姆邦的一個村莊，一條建築中的橋樑在周三（23日）發生倒塌，據報至少有17名工人在意外中死亡。

米佐拉姆邦的首長左蘭坦加（Zoramthanga）在個人的X（前身Twitter）帳號發有一段影片及相片，顯示一條興建中的橋樑末端，掉落了橋底，影片見到事件發生後有塵土及煙揚上地面。左蘭坦加在帖文表示：「對事件深感悲痛」。至於身處於南非，出席金磚國家會議的印度總理莫迪（Narendra Modi）亦表示對事故感到痛心，同時會向死者的家屬發放接近2,500美元，而受傷的工人亦獲600美元的援助。

媒體指，印度近年積極提升國內的基建水平，然而相關的事故亦頻生。在今年6月，印度一條4線的混凝土橋樑倒塌，是1年之內的第2次，引起有關工程質量的質疑。在去年10月亦有橋樑倒塌，造成135人死亡。而今次發生事故的村莊米佐拉姆邦，位於印度的東北，與孟加拉及緬甸接壤，有很多高山。當地媒體報道，倒塌的橋樑是當地興建作鐵路使用。

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