印度興建中行車大橋第二次倒塌　塌下一刻震撼畫面曝光(有片)

印度比哈爾邦一座正在興建當中的4車道大橋周日(4日)倒塌，畫面震撼。這座大橋設計橫越印度知名恆河，連接比哈爾邦的北部與南部，耗資171.6億印度盧比(折合約16.3億港元)建造，全長3.1公里。由於這是大橋已經第二次發生倒塌事故，邦政府已下令進行調查。

綜合報道，這座大橋正在施工，在當地4日傍晚約6時，橋樑突然崩塌，有4至5根柱子盡毀。網上影片顯示，大橋先有一部分倒塌後，連接的另一部分也跟著塌下，濺起大量水花，瞬間化為烏有，剩下陸地上的構建物。有目擊者稱，在橋樑坍塌一刻，還有人在上面工作。比哈爾邦首席部長Nitish Kumar已下令進行調查事件，追究責任，並指要對犯錯人員採取嚴厲行動。