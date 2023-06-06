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國際
2023-06-06 13:07:00

印度興建中行車大橋第二次倒塌　塌下一刻震撼畫面曝光(有片)

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印度興建中行車大橋倒塌，去年因暴雨已崩塌一次。(Twitter)

印度興建中行車大橋倒塌，去年因暴雨已崩塌一次。(Twitter)

印度比哈爾邦一座正在興建當中的4車道大橋周日(4)倒塌，畫面震撼。這座大橋設計橫越印度知名恆河，連接比哈爾邦的北部與南部，耗資171.6億印度盧比(折合約16.3億港元)建造，全長3.1公里。由於這是大橋已經第二次發生倒塌事故，邦政府已下令進行調查。

綜合報道，這座大橋正在施工，在當地4日傍晚約6時，橋樑突然崩塌，有45根柱子盡毀。網上影片顯示，大橋先有一部分倒塌後，連接的另一部分也跟著塌下，濺起大量水花，瞬間化為烏有，剩下陸地上的構建物。有目擊者稱，在橋樑坍塌一刻，還有人在上面工作。比哈爾邦首席部長Nitish Kumar已下令進行調查事件，追究責任，並指要對犯錯人員採取嚴厲行動。

大橋先有一部份倒塌。(Twitter) 連接的另一部分也跟著垮掉，濺起大量水花，瞬間化為烏有。(Twitter) 剩下陸地的構建物。(Twitter)

去年因強風暴雨塌陷 建築公司反獲更長時間施工

這座大橋於去年4月，因強風暴雨導致橋樑橋墩4號柱子至6號柱子塌陷。當時民眾對建築工程提出強烈質疑，但相關部門並無採取行動，建築公司反而獲得更多時間施工。

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