印度街頭藝人火車上表演「弄蛇術」　不滿乘客拒絕打賞竟然放蛇咬人

印度4名「弄蛇人」在9日在火車上表演「弄蛇術」，但因為不滿乘客「只看不打賞」，他們竟然直接將蛇放出來，讓車廂內所有人嚇得四處逃竄，場面相當混亂。「弄蛇術」是一種在印度盛行的街頭表演，表演者會向著放在竹簍裡的蛇類吹奏管樂樂器，蛇就會從竹簍中探出頭來，做出各種擺弄身姿的動作。根據印度媒體報道，4名「弄蛇人」在印度北方邦班達縣（Banda）搭上前往中央邦瓜廖爾（Gwalior）的火車後，開始在車廂上進行表演「弄蛇術」。

表演者與拒絕打賞的乘客爆發激烈口角

乘客回憶，弄蛇人掀開籃子的蓋子，然後冒出一條蛇，隨笛子吹奏的配樂起舞，表演結束後，表演者開始向乘客要求打賞，雖然有人給了，但也有人直接拒絕，隨後表演者與拒絕打賞的乘客，爆發了激烈口角衝突，弄蛇人在推擠間，將籃子中的蛇放出來。接下來30分鐘內，車廂裡一片混亂，乘客們爭先恐後地爬上上鋪，還有人把自己反鎖在洗手間裡，4名弄蛇人則在製造騷亂後，在火車到站前將蛇收回並跳車逃逸，所幸沒有乘客遭到咬傷，但他們也受到了不小驚嚇。印度鐵路警方通報，接獲報案有人在火車行進時「放蛇出籃」，列車靠站後，安全人員對相鄰的幾節車廂進行了全面搜查，在確定安全後，才放行該列車駛往最終目的地瓜廖爾。

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