印度裁定Android壟斷智能手機市場 罰Google1.62億美金

印度反壟斷監管機構裁定網絡巨頭Google，濫用在印度智能手機市場的主宰地位，開罰1億6千2百萬美金（約12億7千萬港元）。



根據研調機構Counterpoint數據，在印度的智能手機中，95%搭載的是Google的Android系統。印度競爭委員會（CCI）表示，Android系統的配置方式，非法排擠旗下YouTube、網絡瀏覽器Chrome和其他Google熱門應用程式的競爭對手。搭載Android系統的智能手機早就內建一系列Google應用程式，包括Google自家的搜尋引擎。CCI周四晚發表聲明稱，「這使得Google的搜尋服務相對於其競爭者，佔據顯著的競爭優勢」。聲明稱，「市場應該憑藉各自的優點來競爭，而Google有責任不侵犯這種競爭模式」。



CCI對Google開罰約1億6千2百萬美元，並下令Google准許Android系統使用者，移除內建的Google應用程式。CCI也告知Google不可與智能手機廠商訂定任何協議，因為這樣做會鼓勵廠商僅銷售搭載Android系統的手機，或獨家使用Google的軟件。Google在歐盟也面臨類似壟斷指控。印度是全世界第二大智能手機使用國，僅次於中國。