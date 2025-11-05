印度裔男子多倫多麥當勞取餐遭醉漢攻擊　經理出手控制場面

加拿大多倫多一家麥當勞驚傳發生攻擊事件，一名身穿多倫多藍鳥隊外套的白人男子，無故攻擊一名印度裔男子。事件被拍攝下來並在社交平台上廣泛流傳，引發大眾對加拿大種族主義和仇外情緒的擔憂。
印度裔男子未有還擊
根據印媒NDTV報道，事件發生在麥當勞門市的櫃檯附近。一段流傳的影片顯示，一名明顯喝醉酒的白人男子突然接近一名印度裔男子，無緣無故就發動攻擊。他先是推撞站在櫃檯附近的印度裔男子，導致他的手機跌落地。當印度裔男子鎮定地拾回手機時，攻擊者衝上前去，揪住他的衣領並將他推開。
過程中，白人男子一邊揪著對方的衣領，一邊指責他「擺架子」和「高人一等」。面對這樣的攻擊，印度裔男子未有還手，但挑釁者依然不肯罷休。直到另一名疑似麥當勞經理介入，要求兩人到「外面」解決衝突，情況才有所緩解。然而，在被請出去前，白人男子仍繼續指責受害者傲慢自大。
據報導，事件發生在本月1日，但截至目前，當地警方尚未就此事發表任何聲明，涉事兩名男子的身份也尚未得到確認。NDTV表示無法查證該影片的真實性。
值得關注的是，在這段令人不安的影片出現的數天前，加拿大埃德蒙頓才發生另一針對印度裔的暴力事件。一名55歲的加拿大籍印度裔商人Arvi Singh Sagoo因質問一名在他車上小便的陌生人而遭到致命襲擊。他被擊中頭部昏迷不醒，五天後因傷勢過重去世。
這兩宗事件引發了人們對加拿大種族歧視問題日益嚴重的擔憂，尤其是針對印度裔和其他少數族裔的歧視行為。社會各界呼籲當局採取更有力的措施，打擊仇恨犯罪，保護少數族裔的安全和權益。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章