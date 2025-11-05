印度裔男子多倫多麥當勞取餐遭醉漢攻擊　經理出手控制場面

印度裔男子加拿大麥當勞取餐遭醉漢攻擊 經理出手控制場面

加拿大多倫多一家麥當勞驚傳發生攻擊事件，一名身穿多倫多藍鳥隊外套的白人男子，無故攻擊一名印度裔男子。事件被拍攝下來並在社交平台上廣泛流傳，引發大眾對加拿大種族主義和仇外情緒的擔憂。 印度裔男子未有還擊 根據印媒NDTV報道，事件發生在麥當勞門市的櫃檯附近。一段流傳的影片顯示，一名明顯喝醉酒的白人男子突然接近一名印度裔男子，無緣無故就發動攻擊。他先是推撞站在櫃檯附近的印度裔男子，導致他的手機跌落地。當印度裔男子鎮定地拾回手機時，攻擊者衝上前去，揪住他的衣領並將他推開。

過程中，白人男子一邊揪著對方的衣領，一邊指責他「擺架子」和「高人一等」。面對這樣的攻擊，印度裔男子未有還手，但挑釁者依然不肯罷休。直到另一名疑似麥當勞經理介入，要求兩人到「外面」解決衝突，情況才有所緩解。然而，在被請出去前，白人男子仍繼續指責受害者傲慢自大。 據報導，事件發生在本月1日，但截至目前，當地警方尚未就此事發表任何聲明，涉事兩名男子的身份也尚未得到確認。NDTV表示無法查證該影片的真實性。

Man in Blue Jays gear attacks a random person at McDonald’s without provocation.



📸 Nov 1, 2025#Toronto #ProtestMania pic.twitter.com/m586brklST — Caryma Sa'd - Lawyer + Political Satirist (@CarymaRules) November 2, 2025