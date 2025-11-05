熱門搜尋:
壽司郎 黃明志 全運會 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
國際
2025-11-05 13:25:00

印度裔男子多倫多麥當勞取餐遭醉漢攻擊　經理出手控制場面

加拿大多倫多一家麥當勞驚傳發生攻擊事件，一名身穿多倫多藍鳥隊外套的白人男子，無故攻擊一名印度裔男子。事件被拍攝下來並在社交平台上廣泛流傳，引發大眾對加拿大種族主義和仇外情緒的擔憂。

印度裔男子未有還擊

根據印媒NDTV報道，事件發生在麥當勞門市的櫃檯附近。一段流傳的影片顯示，一名明顯喝醉酒的白人男子突然接近一名印度裔男子，無緣無故就發動攻擊。他先是推撞站在櫃檯附近的印度裔男子，導致他的手機跌落地。當印度裔男子鎮定地拾回手機時，攻擊者衝上前去，揪住他的衣領並將他推開。

醉漢（右）穿上多倫多藍鳥棒球隊上衣。（影片截圖） 醉漢主動撞向印度裔男子，令後者手機跌落地。（影片截圖） 印度裔男子表現冷靜，未有激烈回應。（影片截圖） 印度裔男子拾回電話後，醉漢仍未停止攻擊。（影片截圖） 印度裔男子拾回電話後，被醉漢揪住衣領。（影片截圖） 醉漢一邊揪著對方衣領，一邊指責他「擺架子」和「高人一等」。（影片截圖） 醉漢把印度裔男子推埋牆角。（影片截圖） 印度裔男子留意到有人拍片。（影片截圖） 疑似麥當勞經理出口阻止醉漢。（影片截圖） 疑似麥當勞經理上前阻止醉漢攻擊。（影片截圖） 疑似麥當勞經理要求醉漢離開。（影片截圖） 疑似麥當勞經理要求醉漢離開。（影片截圖）

過程中，白人男子一邊揪著對方的衣領，一邊指責他「擺架子」和「高人一等」。面對這樣的攻擊，印度裔男子未有還手，但挑釁者依然不肯罷休。直到另一名疑似麥當勞經理介入，要求兩人到「外面」解決衝突，情況才有所緩解。然而，在被請出去前，白人男子仍繼續指責受害者傲慢自大。

據報導，事件發生在本月1日，但截至目前，當地警方尚未就此事發表任何聲明，涉事兩名男子的身份也尚未得到確認。NDTV表示無法查證該影片的真實性。

值得關注的是，在這段令人不安的影片出現的數天前，加拿大埃德蒙頓才發生另一針對印度裔的暴力事件。一名55歲的加拿大籍印度裔商人Arvi Singh Sagoo因質問一名在他車上小便的陌生人而遭到致命襲擊。他被擊中頭部昏迷不醒，五天後因傷勢過重去世。

這兩宗事件引發了人們對加拿大種族歧視問題日益嚴重的擔憂，尤其是針對印度裔和其他少數族裔的歧視行為。社會各界呼籲當局採取更有力的措施，打擊仇恨犯罪，保護少數族裔的安全和權益。

