印度補習社火災 學生抓電線驚險逃生 民眾爭睹拍攝(有片)

印度首都新德里一間補習中心周四發生火警，有學生抓著電線從窗口滑下逃生，另有人踩著大樓外的冷氣機逐層跳下，險象環生。數百民眾在場圍觀，紛紛以手機記錄驚險一刻。

消防局於當地時間中午12時半左右接報指補習中心起火，遂出動11輛消防車灌救，當時補習中心有超過100名學生，大部分是為公務員考試準備的青年。

街坊搬床墊救人

從社交網流傳的影片可見，4層高建築物的頂層冒出濃煙，學生揹著書包，緊緊抓著樓外的電線滑下逃生，有人體力不支摔落地面，現場民眾驚呼。

另有學生踩著大樓外的冷氣機，逐層跳下，令旁觀者捏一把冷汗。令人感動的是，有熱心居民搬出家中床墊，讓學生著地時減少損傷。

消防員抵達後架起雲梯，救出受困的人。初步調查顯示，大樓電錶首先起火，學生們看到冒煙便驚慌起來，導致秩序失控。

學生爆料指大樓只得一出口

官員表示，少數學生在逃生時受輕傷，大部分人平安無事，火勢亦已受控。

ABP電視台報道，約60人因燒傷或骨折送院，有學生指，建築物只有一個出口，迫使學生們從窗戶逃生。

印度正值夏天，氣溫達到攝氏40度，天乾物燥，導致火災頻傳。