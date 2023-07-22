印度西部暴雨成災　村莊遇土石流釀16死　逾百人睡夢中遭活埋

印度西部連日受到暴雨侵襲，各地陸續傳出災情。馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一個山區村莊20日更發生土石流，整座村莊被夷為平地，幾乎滅村。目前已累計至少16死，還有100多人被活埋在土堆廢墟下，由於持續降下大雨與濃霧籠罩，造成救援工作暫停。

據《路透社》報道，距離孟買約60公里遠的馬哈拉施特拉邦的偏遠村莊伊爾沙瓦迪（Irshalwadi）於20日的半夜發生山崩土石流，多間民宅被夷為平地，上百位居民在睡夢中來不及逃生慘遭活埋。地方官員稱，該村莊約有225人居住，僅有80多人成功逃脫，由於地處偏遠，加上大雨及濃霧，阻礙本已困難的救援工作。

地形險惡搜救被逼暫停

據印度當地媒體報道，救難人員在大雨和大霧中進行了超過12個小時的搜救，還要一邊躲避從山坡上滾落的巨石。印度國家救災部隊 (NDRF) 主任卡瓦爾 （Atul Karwal）表示，救援人員在夜幕降臨前找到了16具遺體，由於地形險惡，在暗夜中尋人是不可行的，地方當局建議他們暫停搜索。

目前南亞恰逢雨季，印度西、北部連日降下暴雨，就連世界遺產泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）也遭到洪水肆虐，亞穆納河（Yamuna River）氾濫溢出的洪水時隔45年來首次湧向泰姬瑪哈陵，導致外城牆及花園慘遭吞沒，嚴重洪災已造成至少150人喪命，當局緊急撤離逾2萬6千人。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章