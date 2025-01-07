印度記者揭發1億舞弊案遭工程承包商殺害　屍體被扔化糞池死狀慘

印度一名記者揭發一宗工程舞弊案，豈料不久失聯，近日他的屍體在工程承包商家中的化糞池內被尋獲，其頭部遭到重擊，死狀悽慘。
揭發工程舞弊案後突然失蹤
《英國廣播公司》（BBC）報道，這名32歲記者錢德拉卡（Mukesh Chandrakar）是一名擁有10年新聞經驗的記者，近日揭發一起涉及12億盧比（約1.09億港元）的道路公共工程舞弊案，豈料卻在1日露臉後，突然失蹤。警方根據他的手機定位，發現他可能在比賈布爾市一處莊園內，於是前去尋找，赫然在一處庭院的化糞池中，發現他的屍體，而這處化糞池還刻意用水泥覆蓋。
警方指出，錢德拉卡的屍體顯示，他生前曾受到鈍器多次重擊，造成身亡，死狀相當悽慘。而這處庭院的屋主，正是參與工程舞弊的廠商，案發後已經逃逸，當地警方正全力緝凶，目前已逮捕3名相關涉案人員。
無國界記者組織：印度是全球對媒體記者最不友善的國家之一
報道指出，在印度攻擊揭弊記者的事件屢見不鮮，2022年5月曾有一名報道非法砂石盜採的記者，在自家門口遭4名身分不明男子開槍擊斃。無國界記者組織指出，印度是全球對媒體記者最不友善的國家之一，平均每年有3至4名記者因報道遭人殺害。
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