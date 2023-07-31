印度警察列車上槍殺4人被捕　包括1同袍及3名乘客

印度的一輛列車，在今晨（31日）發生槍擊案，一名高級警員被同袍開槍射殺，另外還有三名乘客死亡，涉嫌開槍的槍員被捕。
印度的鐵路保安部隊在一輛由新德里以南的齋浦爾，開往孟買的特快列車上，拘捕該部隊的一名30歲的成員Chetan Singh。他被指在列車上，開了12槍，令到他的上司Tikaram Meena以及3名乘客死亡。當地警方表示，Chetan Singh在事後按動警鐘，並意圖在接近孟買的一個車站逃走，但最終還是被其他警察拘捕。
疑與上司發生爭執
當地報道指，事發在印度今早約5時，在距離孟買只有兩小時距離的車站發生。消息指Chetan Singh利用自己的步槍開了12槍，因為他原本有的20發子彈只餘8發，而他上司Tikaram Meena的手槍亦開了10發的子彈。印度媒體表示，懷疑有關的槍擊事件可能是因為社區的一些爭執所致。
當地的警方高層向記者稱：「Chetan Singh是一個脾氣暴燥，以及有心理健康問題的人。他先向自己上師開火，然後再射向面前的其他人。」報道指，Chetan Singh在鐵路的保安工作了12年，他在休假了回鄉12日後，今日才重新上班。而他與上司以及另外兩名同事的工作是要確保列車的安全。