印度警察列車上槍殺4人被捕　包括1同袍及3名乘客

印度的一輛列車，在今晨（31日）發生槍擊案，一名高級警員被同袍開槍射殺，另外還有三名乘客死亡，涉嫌開槍的槍員被捕。

印度的鐵路保安部隊在一輛由新德里以南的齋浦爾，開往孟買的特快列車上，拘捕該部隊的一名30歲的成員Chetan Singh。他被指在列車上，開了12槍，令到他的上司Tikaram Meena以及3名乘客死亡。當地警方表示，Chetan Singh在事後按動警鐘，並意圖在接近孟買的一個車站逃走，但最終還是被其他警察拘捕。