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國際
2023-03-07 14:05:11

印度議員建議送流浪狗去吃狗肉省份 被轟「冇知識」

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印度流浪狗問題嚴重。(互聯網)

印度流浪狗問題嚴重。(互聯網)

印度馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)常發生流浪狗咬人事件，一名省議員建議將流浪狗送到東北部吃狗肉的地區，言論引發多方抨擊。

馬哈拉施特拉邦省議會上周五討論流浪狗問題，議員卡杜(Bacchu Kadu)語出驚人，稱將流浪狗運到東北部阿薩姆邦(Assam)，因為當地人吃狗肉。

《今日印度》(India Today)報道，卡杜稱他最近到訪過阿薩姆邦，當地一隻狗可賣8,0009,000盧布(767863港元)

動保組織怒轟

阿薩姆邦議員哈薩瑞卡(Pijush Hazarika)Twitter發文譴責卡杜，建議他充實一下自己對阿薩姆邦文化的知識，而非圍繞著錯誤的資訊和種族刻板印象來發言。

印度動物權益組織「動物世界」創辦人巴爾薩拉(Taronish Balsara)怒斥卡杜的發言「不顧他人感受且怪異」，強調給流浪狗絕育才是解決問題的根本方法。

印度流浪狗問題引發社會關注。(互聯網)

印度流浪狗問題引發社會關注。(互聯網)

民眾以為「東北人」愛吃狗肉

印度東北部民眾的長相接近東亞人和中南半島人。對此，部分印度人有「東北人」愛吃狗肉的刻板印象，而警方不時截獲走私野狗的貨車，更令這種印象加深。許多東北部居民稱，只有一些部落的人才會吃狗肉。

印度東部賈坎德邦(Jharkhand)議員納拉揚(Biranchi Narayan)早前亦提出類似的論調，表示「找那加蘭邦(Nagaland)的人來，問題可迎刃而解」。那加蘭邦亦位於印度東北部。

印度流浪狗逾1500萬隻

印度常有流浪狗咬人，去年10月，德里衛星城市諾伊達(Noida)一名7個月大嬰兒被咬死，令流浪狗議題再引發關注。

一項2019年調查顯示，印度有近1,531萬隻流浪狗，其中約127.6萬隻在馬哈拉施特拉邦，2020年當地警方共辦理逾2,600宗流浪狗咬人案。

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