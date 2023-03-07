印度議員建議送流浪狗去吃狗肉省份 被轟「冇知識」

印度馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)常發生流浪狗咬人事件，一名省議員建議將流浪狗送到東北部吃狗肉的地區，言論引發多方抨擊。

馬哈拉施特拉邦省議會上周五討論流浪狗問題，議員卡杜(Bacchu Kadu)語出驚人，稱將流浪狗運到東北部阿薩姆邦(Assam)，因為當地人吃狗肉。

《今日印度》(India Today)報道，卡杜稱他最近到訪過阿薩姆邦，當地一隻狗可賣8,000至9,000盧布(約767至863港元)。

動保組織怒轟

阿薩姆邦議員哈薩瑞卡(Pijush Hazarika)在Twitter發文譴責卡杜，建議他充實一下自己對阿薩姆邦文化的知識，而非圍繞著錯誤的資訊和種族刻板印象來發言。

印度動物權益組織「動物世界」創辦人巴爾薩拉(Taronish Balsara)怒斥卡杜的發言「不顧他人感受且怪異」，強調給流浪狗絕育才是解決問題的根本方法。