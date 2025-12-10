印度農工買彩券中1.5億頭獎 驚被綁架連夜帶家人逃命

咁驚中頭獎？！印度旁遮普邦一名農場工人買彩券中了頭獎1.5億印度盧比(約1,297萬港元)，一夜成為億萬富翁，但興奮之餘，也嚇得連夜帶著家人出走逃命……
印度媒體報道，居於旁遮普邦法里德科特縣一條村落的考爾(Naseeb Kaur)，與丈夫辛格(Ram Singh)都在農場打散工，領日薪、收入微薄。近日，夫妻倆花費200印度盧比(約17.3港元)買彩券，幸運地中了頭獎1.5億印度盧比。
彩券銷售員於本月6日發現考爾中獎後一直聯絡不上，之後幾經轉折才找到這家人，帶他們到彩券公司領獎。銷售員說，辛格過去2年都不敢花太多錢買彩券，這次說服了他，才買了一張200盧比彩券。
辛格一家中獎後高興不已，但很快就掉落谷底，變得恐懼，因為中獎的消息在村裡傳開。辛格擔心家人會成為綁架目標，便偷偷帶著一家搬離村莊，躲藏起來。
報道指，辛格的擔憂並非空穴來風，印度齋浦爾市上月據報發生一宗類似案件：菜販庫瑪(Amit Kumar)贏得1,100萬印度盧比(約95.1萬港元)大獎，結果收到多個勒索電話，嚇得他不敢出門，甚至不去領獎。
關於此案，警方表示，接獲消息後已接觸辛格一家，向他們保證會全力支援並提供保護，要他們不必擔心，若有問題可聯絡警方。