印度農工買彩券中1.5億頭獎 驚被綁架連夜帶家人逃命

咁驚中頭獎？！印度旁遮普邦一名農場工人買彩券中了頭獎1.5億印度盧比(約1,297萬港元)，一夜成為億萬富翁，但興奮之餘，也嚇得連夜帶著家人出走逃命……

印度媒體報道，居於旁遮普邦法里德科特縣一條村落的考爾(Naseeb Kaur)，與丈夫辛格(Ram Singh)都在農場打散工，領日薪、收入微薄。近日，夫妻倆花費200印度盧比(約17.3港元)買彩券，幸運地中了頭獎1.5億印度盧比。

彩券銷售員於本月6日發現考爾中獎後一直聯絡不上，之後幾經轉折才找到這家人，帶他們到彩券公司領獎。銷售員說，辛格過去2年都不敢花太多錢買彩券，這次說服了他，才買了一張200盧比彩券。