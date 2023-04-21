印度逾10人中暑死亡　孟加拉「路面融化」百萬人無電可用｜熱浪侵襲

記者林兪彤／綜合報道

近日，熱浪席捲了亞洲和印度的大部分地區，使數百萬人處於極度炎熱之中，而印度、孟加拉等國家更創下連續高溫紀錄。其中印度因中暑死亡的人數已逾10人，當地部分地區已宣布停課。

據《路透社》報道，氣候學家將這次的高溫形容為 「亞洲歷史上最嚴重的四月熱浪」，在印度有六個城市的溫度都超過攝氏44度，當地有些學校宣布停課以因應炎熱的高溫。

與此同時，處於氣候危機前線的孟加拉國正面臨半個世紀以來的最高溫度，首都達卡（Dhaka）的溫度超過攝氏40度，是58年來最熱的一次，高溫甚至導致瀝青路面融化。嚴重的熱浪也使電力供應短缺，政府不得不實施大規模停電，導致數百萬人無電可用。