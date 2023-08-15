印度醫院24小時內死18人　被當局指控疏忽

醫生患登革熱影響人力

據印度媒體報道，政府民事專員阿比吉特·班加爾(Abhijit Bangar) 13日表示，在過去24小時內，塔那省卡爾瓦的賈特拉帕蒂·希瓦吉·馬哈拉吉醫院(Chhatrapati Shivaji Maharaj Hospital) 有18名患者接連死亡，包括10名女性和8名男性，其中12名死者年齡超過50歲。班加爾記者會上表示，首席部長埃克納特·辛德（Eknath Shinde）已收到相關資料，並下令成立一個獨立調查委員會進行調查。據悉這些死者的疾病分別為腎結石、癱瘓、潰瘍、肺炎、一氧化碳中毒及敗血症等等。班加爾表示將調查他們的治療情況，並記錄死者家屬的陳述。某些親屬提出的疏忽指控是一個嚴重的問題，調查委員會將對此進行調查。

警察副局長加內甚·高德 (Ganesh Gawde) 在接受記者採訪時表示：「醫院通常每天的死亡人數是六到七人，醫院管理人員告訴我們，一些患者到達醫院時就處於危急階段，並在治療過程中死亡，而有些病患則是老人。我們已在醫院增加了警力，以避免因死亡人數過多而發生任何暴力事件。」對此，馬哈拉施特拉邦部長兼人民黨領袖吉里什·馬哈詹 (Girish Mahajan) 則表示，一家可容納500人的醫院一天內出現18人死亡，令人擔憂。該地區的省議員則指責醫院管理不善，並要求政府在為時已晚之前糾正錯誤。

不過塔那省前省長納雷什·姆哈克塞(Naresh Mhakse) 則跳出來為醫院喊冤。他表示，該醫院已經超過負荷，明明只能收容500人，但現在每天卻收治約650名患者。姆哈克塞聲稱，該地區的民間醫院正在進行翻修，因此負擔落在賈特拉帕蒂·希瓦吉·馬哈拉吉醫院身上。與此同時，醫院消息人士指出，一些醫生罹患了登革熱，這也影響了醫院的人力。

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