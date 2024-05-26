印度鐵皮屋遊樂場大火 至少35人喪生包括12名兒童 起火2小時後消防才接報(有片)

由鐵皮搭建而成的兒童遊樂場大火，火勢猛烈，冒出大量濃煙。(互聯網)

印度一座鐵皮搭建而成的兒童遊樂場周六(25日)下午發生大火，至少造成35人死亡，包括12名兒童。總理莫迪對這宗慘劇表達「極度悲痛」。

火災發生在古吉拉特邦(Gujarat)拉杰科德市(Rajkot)的兒童遊樂場。事發後，莫迪在社交平台「X」發文稱：「對於拉杰科德的火災感到極度悲痛，我的心與所有喪失親人的民眾同在，並為傷者祈禱。」他說，當地政府正全力為受災者提供一切可能的協助。

當局向死者家屬發放 慰問金

古吉拉特邦首長巴特爾(Bhupendra Patel)承諾為每名罹難者家屬提供40萬盧比(約37,635港元)慰問金，傷者每人5萬盧比(約4,704港元)醫療補助金。