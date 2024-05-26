印度鐵皮屋遊樂場大火 至少35人喪生包括12名兒童 起火2小時後消防才接報(有片)

印度一座鐵皮搭建而成的兒童遊樂場周六(25日)下午發生大火，至少造成35人死亡，包括12名兒童。總理莫迪對這宗慘劇表達「極度悲痛」。
火災發生在古吉拉特邦(Gujarat)拉杰科德市(Rajkot)的兒童遊樂場。事發後，莫迪在社交平台「X」發文稱：「對於拉杰科德的火災感到極度悲痛，我的心與所有喪失親人的民眾同在，並為傷者祈禱。」他說，當地政府正全力為受災者提供一切可能的協助。
當局向死者家屬發放慰問金
古吉拉特邦首長巴特爾(Bhupendra Patel)承諾為每名罹難者家屬提供40萬盧比(約37,635港元)慰問金，傷者每人5萬盧比(約4,704港元)醫療補助金。
印度正值酷暑，消防員表示，由於遊樂場的鐵皮建築已坍塌，加上風力強勁，滅火及搜救作業困難，仍有民眾通報親人失蹤。
消防局在起火2小時後才接報
起火原因正在調查，但印度「共和報」引述消息人士稱，火災是因一部冷氣機爆炸引起，且消防局是在大火燃燒2小時後才接獲報案。
警方已依過失致死罪嫌拘捕遊樂場東主和總經理。
另外，在1300公里外的印度恰蒂斯加爾邦(Chhattisgarh)貝梅塔拉縣(Bemetara)，當地最大炸藥製造廠同日也發生爆炸事故，至少1人死亡，6人受傷。事發時，廠內有100多名員工，可能仍有人被埋在瓦礫堆中，但搜救行動已在入夜後暫停。