印度開發全球首位AI教師　走入課堂與學生互動(有片)

綜合報道，AI教師Iris是由教育科技公司Makerlabs Edutech開發，從Atal Tinkering Lab(ATL)的計畫架構下誕生，希望能培養學生的好奇心、創造力和想像力，透過AI教師，為學生提供個人化的學習體驗，顛覆傳統的教學方式。開發人員介紹，Iris內建語音助手，並由Intel晶片組供電，使用Android應用程式介面，來為學生提供個人化的學習體驗並與人互動，Iris的腳底裝有輪子，可以在教室內自由移動。目前Iris在一間高中進行測試，未來主要負責教授幼兒園至國中的課程。

隨著人工智能(AI)科技發展，應用範圍愈來愈廣泛。印度喀拉拉邦一間學校近期出現一名身穿傳統服飾紗麗(saree)的AI教師「Iris」，希望它為學生提供個人化的學習體驗，為教育領域帶來新突破。

開發商： AI 教師類似於「助教」 並非要取代教師

校方透露，Iris可以順暢地在課堂上進行互動，深受學生喜愛，只要是Iris上課，就不會有學生缺席，目前Iris會說英語、印度語和馬拉雅拉姆語3種語言，開發Iris的工程師計劃在未來將語言庫擴展到20多種。

不過，開發商則表明，AI教師進入校園，並不代表要取代教師，而是作為一種地位類似於「助教」的輔助工具，與學生互動學習，並針對不同人制定不同的教學方針，滿足各式學習模式。