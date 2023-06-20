印度雌雄大盜劫走808萬 卻因貪飲免費果汁落網

貪字得個貧……印度警方利用一個免費飲料攤檔，用價值10盧比(約0.95港元)的果汁，成功誘捕一對涉嫌偷走數千萬盧比的雌雄大盜。

6月10日，印度旁遮普邦工業大城盧迪安納(Ludhiana)一間運鈔公司被數名持槍匪徒闖入行搶，損失8,490萬盧比(約808萬港元)。

大盜因風聲緊先去朝聖

警方連日來根據線索，拘捕了12名涉案疑犯中的7人，但女性主犯考爾(Mandeep Kaur)與她的丈夫辛格(Jaswinder Singh)卻一直在逃，直到17日才在錫克教聖地恆昆撒希神廟「中計」落網。

警方稱，日前接獲情報得知這對夫婦打算逃到尼泊爾，但因風聲緊決定先去朝聖，感謝神讓他們行劫成功，並祈求順利逃脫。

警方施妙計捉賊

然而，朝聖地熙來攘往，加上許多朝聖者戴有頭巾或蒙面，如何在人群中認出他們？警方於是擬出「捕抓女王蜂計劃」，在朝聖上山的必經之路擺設免費飲料攤檔，終於等到這對夫婦到來。

他們拿了價值10盧比的免費果汁，脫下面罩飲，被當場認出，但警員仍耐心等他們進聖殿、完成祈禱後才動手。

警方從他們的電單車及住所搜出共計2,100萬盧比(約200萬港元)現金，加上之前從其他落網疑犯那裡取回的款項，總計已收回6,000萬盧比(約571萬港元)。