印度離奇現毒氣11人死9人送院

印度旁遮普邦最大城市盧迪亞納周日忽然遭毒氣籠罩，11人吸入毒氣死亡，包括婦孺，另有9人送院。據悉，部分死者在家裡被發現失去意識。不少人稱呼吸困難，現場民居需疏散。當地市議會議員稱，國家災難應變部隊與專家正調查毒氣來源。他指，雖不清楚哪裡洩漏毒氣，但事發在一間牛奶店和一間診所附近，「民眾早上到來買牛奶，在店外失去意識」。旁遮普邦首長則稱，毒氣來自一間工廠，但並未有詳細說明。另有官員稱，懷疑毒氣源自地下水道的沼氣與化學物產生反應，最終形成致命氣體。

印度洩漏毒氣｜「我表親一家五口全都死了」

根據官方聲明，現場檢測到硫化氫(hydrogen sulphide)。空氣中含高濃度的硫化氫，只要吸入便有機會致命。當地一名居民在Twitter上載片段，指三名死者身體轉藍色。居於洩漏毒氣社區的Kapil Kumar說，他表親一家全部人都死了，「5人居於屋子內，沒有人生還」。洩漏毒氣現場有牛奶店、雜貨店和診所，Kumar一名表兄弟居於雜貨店附近，與妻子和3名孩子因吸入毒氣死了。另一居民說，以為聞到的臭味與前一天的下雨有關，但臭味之後愈來愈濃烈，「望向外面見到有人倒在地上，氣體味道相當濃烈，連街上的貓也死去」。

居於另一市的Ajay Gupta說，姊姊才致電恭賀他結婚周年紀念，豈料不久後收到她的死訊，「姐夫經營牛奶和雜貨店，氣體洩漏時，他們全部跑到外面去」。他的姐夫和姊姊的家婆也死去。另一人說，接到電話後趕忙往現場查看親人情況，結果見到兄長和妻子躺在街上已斷氣，他們的17歲女兒生還。

印度洩漏毒氣｜殺蟲劑廠洩漏化學物數千人死亡

印度3年前也發生過奪命毒氣洩漏事件，安得拉邦一間化學廠洩漏氣體造成最少12人死亡。於1984年，中央邦首府波帕爾一間殺蟲劑廠洩漏化學物，造成數千人死亡，為全球最嚴重工業災難。