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國際
2024-02-18 20:38:34

印度青年河裡暢泳 遭公牛鯊突襲咬斷小腿(有片)

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戈瓦里被鯊魚咬斷小腿，須截肢保命。(互聯網)

戈瓦里被鯊魚咬斷小腿，須截肢保命。(互聯網)

超驚嚇！英國《都會報》報道，印度34歲男子戈瓦里(Hitesh Govari)本月13日在外塔那河(Vaitarna river)游泳時，遭到一條公牛鯊襲擊。從社交平台「X」流傳的片段可見，他在水中掙扎、水花四濺，報道指儘管他設法擊退鯊魚，但鯊魚仍緊緊咬住他的左腿，並狠狠的擺動，將他的小腿幾乎咬斷。

不久戈瓦里就在水中昏倒，所幸有漁民及時施救，眾人合力捉住鯊魚，再將戈瓦里救上岸。鯊魚被捉上岸後死亡，屍體已交由警方處理。

鯊魚出沒於河海交會點

弟弟表示，戈瓦里習慣每天會去外塔那河游泳，這條河與海洋相連，每天兩次漲潮時河海交會，估計鯊魚在漲潮時游進河裡。

漁民合力捕捉施襲的公牛鯊。(互聯網) 公牛鯊襲擊戈瓦里，水花四濺。(互聯網) 漁民合力捕捉施襲的公牛鯊。(互聯網)

公牛鯊特性

事發後，家人趕抵現場，只見戈瓦里躺在河裡，河水染紅，眾人合力把他拉上岸，但左小腿已血肉模糊，只剩腳掌及小部分小腿連著腿部，送院搶救後須截肢保命。

公牛鯊，又稱低鰭鯊，是一種溫暖地帶及沿岸淺水區域常見的鯊魚，不像其他海鯊，牠們可在淡水活動，但並非真正的淡水鯊魚。

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