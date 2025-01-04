印度高壓電線掉下火燒車釀3死　當局：疑猴子蹦跳肇禍

2024年12月29日，印度北方邦發生恐怖意外，一名男子載着2名幼童行經當地市場時，突然一條1萬1千伏特的高壓電線掉落在電單車上，瞬間變成「火燒車」，3人均被燒死，事故起因疑似事發前有猴子跳到電線上造成電線斷裂。
男子帶同女兒和姪女買餸
印度北方邦戈勒克布爾（Gorakhpur）當地市場Sonbarsa附近，29日發生恐怖意外，一名男子當時騎車載着2名孩子轉彎時，恰好一條高壓電線剛好掉落在他們身上，高壓電線的熱量迅速點燃電單車，3人也不幸葬身火海。
綜合外媒報道，死者是24歲男子Shiv Raj Nishad，和他的4歲女兒Shiv Mangal與13歲姪女Kriti，男子本帶着女兒和姪女一同去菜市場買餸，3人正打算回家時，不幸被掉落的電線砸中，電單車瞬間變成「火燒車」，使得3人當場被燒死，現場狀況慘烈。
每人約4.54萬港元賠償
「火燒車」的慘烈畫面，迅速在網上被瘋傳，該事件也引發當地民眾憤怒，紛紛表態要當局給個説法。當地電力部門也宣布，會向罹難者家屬提供每人50萬印度盧比（約4.54萬港元）賠償金。
電力部門工程主管DK Sing表示，事發前曾有猴子跳到電線上，懷疑可能因此造成電線斷裂，目前正在調查為何電線掉落後沒有自動停止供電。
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