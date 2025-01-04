印度高壓電線掉下火燒車釀3死　當局：疑猴子蹦跳肇禍

2024年12月29日，印度北方邦發生恐怖意外，一名男子載着2名幼童行經當地市場時，突然一條1萬1千伏特的高壓電線掉落在電單車上，瞬間變成「火燒車」，3人均被燒死，事故起因疑似事發前有猴子跳到電線上造成電線斷裂。

男子帶同女兒和姪女買餸

印度北方邦戈勒克布爾（Gorakhpur）當地市場Sonbarsa附近，29日發生恐怖意外，一名男子當時騎車載着2名孩子轉彎時，恰好一條高壓電線剛好掉落在他們身上，高壓電線的熱量迅速點燃電單車，3人也不幸葬身火海。

綜合外媒報道，死者是24歲男子Shiv Raj Nishad，和他的4歲女兒Shiv Mangal與13歲姪女Kriti，男子本帶着女兒和姪女一同去菜市場買餸，3人正打算回家時，不幸被掉落的電線砸中，電單車瞬間變成「火燒車」，使得3人當場被燒死，現場狀況慘烈。