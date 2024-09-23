印度黑心男賣「尿液果汁」 遭暴怒街坊砸店拳打腳踢(有片)

偷工減料，定係變態？印度一名果汁店老闆被揭發果汁裡混入尿液，居民經常光顧，得知無辜飲尿後暴怒，群起毆打這名黑心小販洩憤。
顧客驚覺果汁有異味
《今日印度》報道，事發於北方邦加濟阿巴德(Ghaziabad)的邊境地區。本月13日，有顧客在當地的Khushi Juice Corner購買果汁，喝下幾口覺得味道奇怪，未料卻發現老闆阿米爾‧汗(Amir Khan)竟在果汁加入「淡黃色液體」，懷疑老闆立心不良。
該名顧客很快就查出，這些淡黃色液體原來是尿液，氣得他立即向老闆追究。附近居民得知常喝「尿液果汁」後也火冒三丈，迅速圍堵果汁店找晦氣。從網上片段可見，居民衝入果汁店，對阿米爾‧汗及其助手拳打腳踢。有人報警，投訴阿米爾‧汗販賣摻雜尿液的果汁。
警方搜出疑似尿液
警方接獲報案後登門搜查果汁店，發現一個裝滿約1公升疑似尿液的塑膠罐，阿米爾‧汗未能對此未能作出合理解釋，警方隨即將他及其助手拘捕。警方表示，正蒐集犯罪證據並調查老闆加入尿液動機，而裝有液體的塑膠罐已被送去檢驗，以確認液體成分。
有人賣精液雪糕
今年較早時，泰倫加納邦(Telangana)一名雪糕小販被捕，他涉嫌向裝著falooda(印度雪糕奶昔)的罐子自瀆並將精液混入其中。報道指，他做如此猥褻行為時被居民逮個正著，隨即將他交給警方處理。
यूपी : गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाकर कस्टमर्स को पिलाया जा रहा था। दुकान संचालक आमिर और कैफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दुकान से करीब एक लीटर पेशाब बरामद हुआ। पब्लिक ने दोनों आरोपियों की पिटाई की। pic.twitter.com/cePg6p2YzE— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) September 13, 2024