印度黑心男賣「尿液果汁」 遭暴怒街坊砸店拳打腳踢(有片)

居民得知老闆賣尿液果汁後上門追究並毆打店員，警方隨後在店內檢獲懷疑尿液。(互聯網)

偷工減料，定係變態？印度一名果汁店老闆被揭發果汁裡混入尿液，居民經常光顧，得知無辜飲尿後暴怒，群起毆打這名黑心小販洩憤。

顧客驚覺果汁有異味

《今日印度》報道，事發於北方邦加濟阿巴德(Ghaziabad)的邊境地區。本月13日，有顧客在當地的Khushi Juice Corner購買果汁，喝下幾口覺得味道奇怪，未料卻發現老闆阿米爾‧汗(Amir Khan)竟在果汁加入「淡黃色液體」，懷疑老闆立心不良。

該名顧客很快就查出，這些淡黃色液體原來是尿液，氣得他立即向老闆追究。附近居民得知常喝「尿液果汁」後也火冒三丈，迅速圍堵果汁店找晦氣。從網上片段可見，居民衝入果汁店，對阿米爾‧汗及其助手拳打腳踢。有人報警，投訴阿米爾‧汗販賣摻雜尿液的果汁。