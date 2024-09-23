熱門搜尋:
國慶75周年 iPhone 16 綠置居2023 機票優惠 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 天璽．天 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-09-23 13:31:44

印度黑心男賣「尿液果汁」 遭暴怒街坊砸店拳打腳踢(有片)

分享：
居民得知老闆賣尿液果汁後上門追究並毆打店員，警方隨後在店內檢獲懷疑尿液。(互聯網)

居民得知老闆賣尿液果汁後上門追究並毆打店員，警方隨後在店內檢獲懷疑尿液。(互聯網)

adblk5

偷工減料，定係變態？印度一名果汁店老闆被揭發果汁裡混入尿液，居民經常光顧，得知無辜飲尿後暴怒，群起毆打這名黑心小販洩憤。

顧客驚覺果汁有異味

《今日印度》報道，事發於北方邦加濟阿巴德(Ghaziabad)的邊境地區。本月13日，有顧客在當地的Khushi Juice Corner購買果汁，喝下幾口覺得味道奇怪，未料卻發現老闆阿米爾‧汗(Amir Khan)竟在果汁加入「淡黃色液體」，懷疑老闆立心不良。

該名顧客很快就查出，這些淡黃色液體原來是尿液，氣得他立即向老闆追究。附近居民得知常喝「尿液果汁」後也火冒三丈，迅速圍堵果汁店找晦氣。從網上片段可見，居民衝入果汁店，對阿米爾‧汗及其助手拳打腳踢。有人報警，投訴阿米爾‧汗販賣摻雜尿液的果汁。

adblk6
居民暴打店員洩憤。(互聯網) 黑心果汁店，居民上門追究。(互聯網) 居民怒踢店員。(互聯網) 居民拍打店員。(互聯網) 居民砸店，有人舉機拍攝。(互聯網) 警員到果汁店調查，居民仍未散去。(互聯網)

警方搜出疑似尿液

警方接獲報案後登門搜查果汁店，發現一個裝滿約1公升疑似尿液的塑膠罐，阿米爾‧汗未能對此未能作出合理解釋，警方隨即將他及其助手拘捕。警方表示，正蒐集犯罪證據並調查老闆加入尿液動機，而裝有液體的塑膠罐已被送去檢驗，以確認液體成分。

有人賣精液雪糕

今年較早時，泰倫加納邦(Telangana)一名雪糕小販被捕，他涉嫌向裝著falooda(印度雪糕奶昔)的罐子自瀆並將精液混入其中。報道指，他做如此猥褻行為時被居民逮個正著，隨即將他交給警方處理。

adblk7