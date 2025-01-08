印度「鼠洞礦井」被洪水淹沒　9工人被困3人恐已死亡

印度東北部阿薩姆邦（Assam）偏遠地區的一個「鼠洞」（rat-hole）礦井，昨（6）日被洪水淹沒，至少9名工人被困，救援隊連夜進行救援。當局今（7）日宣布，3名被困礦工恐已身亡。

軍方派遣直升機和工程師營救受困者

根據《美聯社》與《路透社》等報道，軍方透過聲明指出，自本月6號以來，有9名男子一直被困在北卡查山縣（Dima Hasao）丘陵的礦井中，軍方派遣直升機和工程師營救受困者。事發地區距離阿薩姆邦最大城市古瓦哈蒂（Guwahati）約200公里。

當地政府在一份聲明中表示，救援隊已發現3人的遺體，但尚未能救起。阿薩姆邦礦業部長拉伊（Kaushik Rai）表示，「水從附近未使用的礦井湧入，工人恐怕被困在地下300英尺（約91公尺）」。

北卡查山縣警察局長庫馬爾（Mayank Kumar）說，礦工可能在作業過程中誤挖到一些水道，導致水流出來淹沒礦井。