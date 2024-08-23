印度10歲女陳屍甘蔗田　親叔叔涉性虐及謀殺被捕

印度日前才發生17歲少女搭乘巴士遭性侵，最近又傳出1名10歲女孩陳屍住家附近的甘蔗田，原以為女孩是和叔叔發生爭執離家出走，但警方發現，叔叔才是那位伸出狼爪的兇手。

據《NDTV》、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一名10歲女孩於21日晚間失蹤，女孩母親傍晚5時30分回家沒看見女兒，於是詢問女孩的叔叔，是否知道女孩去向。叔叔當時表示，女孩因為過度使用手機被他責罵了幾句，女孩憤而離家出走。事發後不久，叔叔趁女孩父親回家前，離開了姪女家。