印度10歲女陳屍甘蔗田　親叔叔涉性虐及謀殺被捕

印度日前才發生17歲少女搭乘巴士遭性侵，最近又傳出1名10歲女孩陳屍住家附近的甘蔗田，原以為女孩是和叔叔發生爭執離家出走，但警方發現，叔叔才是那位伸出狼爪的兇手。
據《NDTV》、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一名10歲女孩於21日晚間失蹤，女孩母親傍晚5時30分回家沒看見女兒，於是詢問女孩的叔叔，是否知道女孩去向。叔叔當時表示，女孩因為過度使用手機被他責罵了幾句，女孩憤而離家出走。事發後不久，叔叔趁女孩父親回家前，離開了姪女家。
陳屍甘蔗田
當女孩父母發現女兒遲遲未歸，趕緊和其他村民四處尋找她的下落，當晚10時許，他們在離女孩家800米遠的甘蔗田，尋獲10歲愛女的遺體。警消獲報後趕往現場，並將女孩遺體送往屍檢，這才撕破惡狼的謊言。
警方根據監視器畫面循線追查叔叔下落，他被捕後接受長達6小時的審訊，終於在23日早上坦承犯案。據報，女孩在21日下午遭叔叔毆打、性虐待，之後被棄屍於甘蔗田。這名叔叔遭指控強暴、謀殺以及違反《保護兒童免受性犯罪法》（POSCO）等，馬哈拉施特拉邦副首長法德納維斯（Devendra Fadnavis）表示：「我們會徹查此案，肇事者也將面臨嚴厲制裁，同時我們會提供家屬一切必要的幫助」。
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