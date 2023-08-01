印度11名日薪僅23元清潔女工　集資買彩券捧走1億盧比

印度南部喀拉拉邦有11名清潔女工，作為基層勞工，每日進行體力勞動的工作，日薪只有250盧比(折合約23.7港幣)，連基本生活也捉襟見肘，詎料靠著集資買彩券，抱走1億盧比(折合約947.53萬港元)頭獎，一朝翻身。

綜合報道，這11名清潔女工透露，她們的薪水不足以維持收支平衡，大多數人都需要向親友借錢或去銀行貸款，來支付子女的教育費用和其他支出，因此，她們偶然會集資購買彩券，換個夢想。清潔女工通常由Radha負責跑腿買彩券。她說，之前曾試過中1,000盧比(折合約94.7港元)，獎金平分。