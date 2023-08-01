印度11名日薪僅23元清潔女工　集資買彩券捧走1億盧比

印度南部喀拉拉邦有11名清潔女工，作為基層勞工，每日進行體力勞動的工作，日薪只有250盧比(折合約23.7港幣)，連基本生活也捉襟見肘，詎料靠著集資買彩券，抱走1億盧比(折合約947.53萬港元)頭獎，一朝翻身。
綜合報道，這11名清潔女工透露，她們的薪水不足以維持收支平衡，大多數人都需要向親友借錢或去銀行貸款，來支付子女的教育費用和其他支出，因此，她們偶然會集資購買彩券，換個夢想。清潔女工通常由Radha負責跑腿買彩券。她說，之前曾試過中1,000盧比(折合約94.7港元)，獎金平分。
同事仗義借錢夾份買彩票 令11人齊中頭獎
但當想集資買今次7月限定的「季風樂透」時，卻令72歲的女工Kuttimalu相當苦惱，因為她不夠錢，幸好同事Cherumannil Baby伸出援手借錢與她一起夾25盧比(折合約2.3港元)，另外9人每人夾25盧比，購買了250盧比的「季風樂透」，結果對中了1億盧比頭獎。
這班女工扣稅後將取得6,300萬盧比(折合約596.9萬港元)，其中Kuttimalu和Cherumannil Baby會平分630萬盧比(59.7萬港元)，其餘9人都各自拿到630萬盧比。她們中獎後，都計畫將錢用在子女和家庭上，並且仍決定繼續上班。