印度11歲男童下體遭板球擊中 劇痛倒地猝死(有片)

死神來了……印度馬哈拉施特拉邦一名11歲男童與朋友玩板球(cricket)時，下體被球意外擊中後猝死…… 傳媒報道，事發於本月2日晚上9時左右，11歲男童沙烏里亞(Shaurya)與朋友們一起打板球時意外身亡。從社交網流傳片段可見，擔任投手的沙烏里亞，被朋友強力擊來的球打中下體，當場痛得摀著下體，更突然倒地昏迷。朋友們見狀嚇得紛紛衝上前幫忙，但沙烏里亞仍沒有知覺。

男童夢想成為職業運動員 沙烏里亞其後送院搶救，最終不治。警方在4日公布，「我們認為這是一宗意外死亡事件，已啟動調查，將檢查驗屍報告，並向目擊球員了解當時情況」。

家屬表示，沙烏里亞就讀小學6年級，平日很喜歡運動，夢想是長大後成為職業運動員。沙烏里亞有很多朋友，他們慨嘆，「我們失去了一個聰明的小男孩，今次事件反映運動時須採取安全防護措施」。