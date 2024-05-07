熱門搜尋:
郭晉安 五月天香港演唱會2024 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 母親節2024 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-07 15:01:48

印度11歲男童下體遭板球擊中 劇痛倒地猝死(有片)

分享：
11歲男童沙烏里亞被板球擊中後，倒地昏迷。(互聯網)

11歲男童沙烏里亞被板球擊中後，倒地昏迷。(互聯網)

死神來了……印度馬哈拉施特拉邦一名11歲男童與朋友玩板球(cricket)時，下體被球意外擊中後猝死……

傳媒報道，事發於本月2日晚上9時左右，11歲男童沙烏里亞(Shaurya)與朋友們一起打板球時意外身亡。從社交網流傳片段可見，擔任投手的沙烏里亞，被朋友強力擊來的球打中下體，當場痛得摀著下體，更突然倒地昏迷。朋友們見狀嚇得紛紛衝上前幫忙，但沙烏里亞仍沒有知覺。

沙烏里亞與朋友打板球。(互聯網) 沙烏里亞被球擊中，痛得摀著下體。(互聯網) 沙烏里亞被球擊中，痛得摀著下體，來回走動。(互聯網) 沙烏里亞下體被球擊中，痛得倒地，友人幫忙。(互聯網) 沙烏里亞倒地，友人幫忙。(互聯網) 沙烏里亞倒地，友人幫忙。(互聯網) 沙烏里亞倒地，友人幫忙。(互聯網)

男童夢想成為職業運動員

沙烏里亞其後送院搶救，最終不治。警方在4日公布，「我們認為這是一宗意外死亡事件，已啟動調查，將檢查驗屍報告，並向目擊球員了解當時情況」。

家屬表示，沙烏里亞就讀小學6年級，平日很喜歡運動，夢想是長大後成為職業運動員。沙烏里亞有很多朋友，他們慨嘆，「我們失去了一個聰明的小男孩，今次事件反映運動時須採取安全防護措施」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受