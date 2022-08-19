印度11男輪姦孕婦殺其7家人　獨立紀念日獲特赦出獄(有片)

印度11名印度教男子，在20年前一場驟亂中，性侵一名懷孕的伊斯蘭教女教徒，並殺害她的7名家人，包括其2歲女兒，原被判終身監禁，惟在本月15日、印度獨立日75周年獲得特赦，引發受害者家屬、法律界、政界及婦女團體不滿。

綜合《路透社》等報道，這11名男子所服刑的Panchmahals監獄官員表示，地區監獄諮詢委員會考量到他們在獄中表現良好，同時也符合當地「入獄14年後可申請減刑」的法律規定，因此向法院建議釋放。

受害人的丈夫Yakub Rasul表示，他們是透過媒體得知囚犯將會獲釋，並沒有收到法院或政府方面的消息，他失望地說「我們失去了家人後，想要安穩地過日子，沒想到突然發生這種情況」。