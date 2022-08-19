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國際
2022-08-19 16:16:00

印度11男輪姦孕婦殺其7家人　獨立紀念日獲特赦出獄(有片)

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印度11名印度教男子，在20年前一場驟亂中，性侵一名懷孕的伊斯蘭教女教徒，並殺害她的7名家人，包括其2歲女兒，原被判終身監禁，惟在本月15日、印度獨立日75周年獲得特赦，引發受害者家屬、法律界、政界及婦女團體不滿。

印度11男輪姦孕婦殺其7家人，獨立紀念日獲特赦出獄。(Twitter)

印度11男輪姦孕婦殺其7家人，獨立紀念日獲特赦出獄。(Twitter)

綜合《路透社》等報道，這11名男子所服刑的Panchmahals監獄官員表示，地區監獄諮詢委員會考量到他們在獄中表現良好，同時也符合當地「入獄14年後可申請減刑」的法律規定，因此向法院建議釋放。

受害人的丈夫Yakub Rasul表示，他們是透過媒體得知囚犯將會獲釋，並沒有收到法院或政府方面的消息，他失望地說「我們失去了家人後，想要安穩地過日子，沒想到突然發生這種情況」。

婦女團體：獨立日特赦性罪犯是對女性羞辱。(Twitter)

婦女團體：獨立日特赦性罪犯是對女性羞辱。(Twitter)

婦女團體：獨立日特赦性罪犯是對女性羞辱

有資深律師表示，犯下輪姦、謀殺等重大罪行的囚犯減刑，無論是倫理上或是道德上都是非常不恰當的。

印度反對黨也批評，這個決定與莫迪政府不停宣揚要提升婦女地位的政策，形成極大矛盾。

印度有婦女團體聚集在首都新德里示威，抗議政府在獨立日特赦11名性罪犯，認為是對女性的羞辱。

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