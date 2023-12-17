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國際
2023-12-17 13:15:58

印度17歲少年打架後不料對方懷恨在心　慘遭6友人砍死棄屍公園

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死者被朋友灌醉後，帶到公園殺害。（圖／翻攝自免費圖庫 pixel）

印度德里一名少年與6名朋友外出喝酒，隔日卻被發現全身傷痕陳屍在公園，警方鎖定6名涉嫌少年，其中一人坦言，數個月前有私人糾紛，所以才會拿磚頭與刀子報復。

預先收藏兩把刀與磚頭

根據NDTV報道，事發在14日晚間6名朋友打電話約維偉克喝酒，趁著維偉克喝醉後，便將他帶到沙普拉公園，而其餘5人則是提前在公園內埋伏，等到維偉克一到，馬上拿出預藏的兩把刀與磚頭開始猛烈襲擊，最終導致維偉克死亡。

警方表示，死者為住在貝古姆布爾（Begumpur）因陀羅營（Indra Camp）的17歲少年維偉克（Vivek）。維偉克14日離家，並向家人聲稱，自己要去找父親，然而當晚卻遲遲未歸，家人曾多次撥打他的電話，但是都一直處於關機狀態。

3名未成年人已被逮捕拘留

直到隔天15日上午7時許，有民眾在南德里瑪爾維亞納加爾（Malviya Nagar）的沙普拉公園（Satpula）發現一具屍體，而屍體的臉部、頸部、胸部以及腹部等全身多處有刀傷，警方帶着維偉克屍體的照片上門調查時，家人才發現維偉克已經死亡。

警方當天隨即鎖定6名涉嫌重大的少年，疑似就是維偉克的朋友。其中3名未成年人已被逮捕拘留，並接受警方訊問。他們則在審訊過程中透露，犯案動機為報復，因為維偉克曾在數個月前的一場鬥毆中攻擊其中一名嫌犯，懷恨在心的他便找來另外5名朋友協助犯案。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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