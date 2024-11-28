印度19歲網紅被發現身中多刀陳屍公寓　男友伴屍1天才離開失聯

印度19歲網紅瑪雅（Maya Gogoi）日前陳屍在班加羅爾（Bengaluru）1間酒店式公寓，監視器拍到她和男友23日下午笑著走進公寓裡，怎料瑪雅再也沒出來，男友也失聯，警方懷疑是男友預謀犯案。

公寓管理人員發現房間傳出惡臭報警

綜合印度媒體報導，公寓管理人員發現房間傳出惡臭報警，警方在現場找到瑪雅腐爛的遺體，不僅頭部有受傷痕跡，身上還有多處刀傷，初步研判致命傷是胸口1處刺傷。

房裡血跡斑斑，毯子、枕頭都是血，地上遺留1條長達2公尺的黃色尼龍繩，警方循線追查，得知這條尼龍繩是瑪雅的男友哈尼（Aarav Harni）先前在網路購買而得。另據公寓監視器畫面紀錄，瑪雅與哈尼23日下午入住公寓後，只有哈尼在26日早上8時30分獨自離開的紀錄，期間沒有其他人進入該房間，且哈尼獨自離開後隨即失聯，警方懷疑哈尼可能在訂房之前就規劃了這起謀殺事件。