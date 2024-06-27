印度22歲男開拖拉機拔河　意外翻車遭壓死(有片)

印度北方邦一名22歲拖拉機司機，為贏1.5萬盧比(約1,400港元)獎金，與另一人進行拖拉機拔河特技表演，未料實力懸殊，短短3秒即被拉扯得人仰車翻，更不幸當場壓死。

綜合報道，事發於22日，22歲拖拉機司機Lalu與另一男子打賭，看誰的拖拉機動力更強大，勝出者可獲得1.5萬盧比獎金，旁邊的拖拉機司機們亦紛紛落注。網上影片顯示，兩部拖拉機的尾部綁在一起，當評判發訊號比賽開始，兩車猛力向相反方向推進，但Lalu的拖拉機動力明顯不及對手，很快就被拉扯得前輪蹺起，隨即更向後翻覆，把Lalu壓在車下，現場圍觀的人紛紛上前協助抬起拖拉機，把Lalu拉出來。然而，據報Lalu被救出時已無呼吸心跳，被證實當場死亡。