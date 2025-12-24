印度30歲女酒店敲錯門　遭3男拉入房輪姦

根據《印度時報》報道，案發時間為12月17日晚間11時至隔日凌晨3時之間，受害女子在當地一間私人醫院擔任護理師，是家中主要經濟支柱，丈夫先前失業、近期才開始工作，兩人育有一名嬰兒。因經濟困難，她向居住在賈爾納縣博卡丹地區的友人求助，對方答應協助並約她在酒店見面。

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）發生一起駭人性侵案。一名30歲女護理師在火車站附近的酒店探訪友人時，誤敲錯房門後竟遭3名男子輪姦，警方已於案發後逮捕3名疑犯。

受害者當晚曾走出酒店接聽電話，未有到正確房號應為105號房，反而錯誤上了一層並敲了205號房的門。房內3名男子當時正在飲酒，受害者詢問友人是否在內，對方表示不在此處。就在她轉身準備離開時，其中一名疑犯說謊稱她的友人在房內，再將她拖進房間。

警方於12月18日逮捕3名疑犯，分別為27歲的Ghanshyam Rathod、25歲的Rishikesh Chavan及25歲的Kiran Rathod。兩名為銀行催收員，Chavan則是企管碩士班學生，3人已被羈押4日。

警方表示，疑犯鎖上房門後強迫受害者飲酒，隨後對她性侵。凌晨3時至4時之間，受害者設法打開房門逃出並呼救，隨即前往維丹特納加爾警察局報案。

維丹特納加爾警察局督察Pravina Yadav表示，疑犯犯案後立即逃逸，警方根據技術情報和當地線索，在接獲報案後3小時內追查到3人下落。她指出，初步調查顯示3名疑犯為朋友關係，當晚聚集在酒店房間內飲酒，受害者誤闖後，他們利用此情況犯下罪行。

警方已依印度刑法典相關條文，以集體性侵、非法監禁及刑事恐嚇等罪名提起訴訟。

