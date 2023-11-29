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國際
2023-11-29 09:27:00

印度41名工人被困隧道17日後全部獲救（有片）

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印度41名工人被困隧道17日後全部獲救。(X)

印度41名工人被困隧道17日後全部獲救。(X)

印度北部一條興建中的行車隧道部分倒塌，救援人員成功打通救援通道，救出被困長達17天的41名工人，當局將檢查全國29個正在建造的隧道項目。

救援行動多次受挫，包括鑽探設備故障，導致開挖救援通道進度落後。當局決定由擅長在狹窄通道採礦、有「地鼠礦工」之稱的煤礦工人徒手挖掘，星期二成功打開通道，並利用一條闊90厘米的焊接管道，逐一將41名被困工人救出，平均每5分鐘救出一人，他們陸續自行步出隧道，獲當地官員送上花環及祝福。他們健康良好， 當局設立臨時帳幕為他們檢查身體。而現場人士歡呼並放鞭炮慶祝。

礦工陸續自行步出隧道，獲當地官員送上花環及擁抱。(X) 礦工陸續自行步出隧道，獲當地官員送上花環及擁抱。(X)

莫迪：被困工人的勇氣及耐性激勵所有人

總理莫迪在社交網站發文，指被困工人的勇氣及耐性，激勵所有人，又向所有參與拯救行動的人致敬，指他們的勇敢及決心，為被困工人帶來新生命。交通部長卡德卡里在社交平台表示，很高興被困工人全部獲救，形容多個機構協調一致的努力，標誌著近年來最重大的一次救援行動。

事發在本月12日。這批工人在北阿坎德邦喜馬拉雅山區開鑿長約4.5公里的行車隧道，隧道部分路段突然倒塌，這批工人被困在距離其中一個隧道出口二百多米的位置長達17天。工人被困期間，救援人員開鑿一條狹窄管道，向他們提供食物、水和氧氣。

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