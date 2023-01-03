印度5男元旦疑醉駕撞死20歲女子 拖行13公里 屍體全裸遺路邊(有片)

警方其後根據線索，拘捕私家車上5人，全是年輕男性，其中有人承認曾經飲酒，並說事發時知道撞到人，但否認性侵受害女子。他們辯稱受害人身上衣物可能是在拖行時脫落。

當地媒體報道，受害的20歲女子在元旦凌晨參加朋友的生日派對後，駕駛電單車返家途中被一輛私家車撞到後捲入車底，且拖行數小時，距離長達13公里。警方發現私家車時，司機及乘客都已逃跑，受害人幾乎全裸，面容難以辨認。

印度德里元旦清晨發生駭人醉駕撞死人事件，受害女子被拖行13公里，被發現時幾乎全裸，事件引發眾怒。印度全國婦女委員會要求警方徹查，嚴懲涉案者。

目擊者：警方一度放走疑犯

《印度斯坦時報》(Hindustan Times)報道，一名牛奶店老闆稱元旦凌晨3時左右目擊肇事私家車駛經他的店鋪門前，見到有人卡在車底，他於是騎電單車尾隨，同時打了數次電話報警。

老闆說，尾隨期間他曾與兩架警車擦身而過，他攔下第三架警車並告知情況，詎料警方追上可疑私家車，與車上數人談話後便放行。報道指，另一組警員約在凌晨4時發現被遺棄在路上的受害人屍體。

全國婦女委員會已致函德里警察總長，要求對此案進行公平、迅速的調查，確認受害人曾否遭性侵。

5男被控過失殺人

事件在印度引發眾怒，媒體連日來密切跟進案情。德里副總督Vinai Kumar Saxena元旦在Twitter發文表示，對此案深感羞恥；德里國家首都轄區首長Arvind Kejriwal亦承諾對受害人的家屬提供一切必要支援。

私家車上5人已被控過失殺人及共謀等罪名，警方將根據驗屍結果，決定是否加控其他罪名。

報道指，事發時被撞電單車上有另一名女乘客，她受了輕傷，但因擔心私家車上男子對她不利，因此逃離現場。警方說，這名乘客事發時是否在場或已先行回家，有待釐清。